LE CANTINE SQUARCIAFICO/ La sfida di Maurizio tra tradizione ligure e innovazione (4 Ristoranti)

Le Cantine Squarciafico a “4 Ristoranti”: la sfida di Maurizio tra tradizione ligure e innovazione nella prima puntata della nuova stagione del programma di Alessandro Borghese

16 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Le Cantine Squarciafico a “4 Ristoranti”

Le Cantine Squarciafico è uno dei “4 Ristoranti” con cui comincia oggi la nuova stagione del programma di Alessandro Borghese. Alle 21.15 andrà infatti in onda su Sky Uno HD la prima puntata della quarta edizione del programma che propone una sfida culinaria itinerante. Il viaggio oggi, martedì 16 gennaio 2018, parte da Genova: quale sarà il miglior ristorante? Maurizio spera che a vincere sia il suo. Il proprietario, di origine sarde, ha una personalità sopra le righe. La location è invece molto particolare, perché il ristorante è in una vera cantina, quindi all'interno si sta sempre al fresco: la temperatura è infatti di 17°. Un'altra particolarità di questo locale è che i vini da degustare sono proprio a temperatura di cantina. Inoltre, il pavimento del ristorante Le Cantine Squarciafico è a scacchi con colonne romane, presenta un'apparecchiatura minima e vini in bella vista. Innamorato del centro storico genovese, Maurizio si è impegnato con il suo ristorante per riqualificarlo.

LE CANTINE SQUARCIAFICO a “4 RISTORANTI” , LE RECENSIONI

Il ristorante Le Cantine Squarciafico, che si trova a due passi dalla Cattedrale di San Lorenzo, permette di mangiare in un'atmosfera intima ed elegante. Lo testimoniano gran parte delle 612 recensioni raccolte su TripAdvisor. Nella pagina dedicata al locale sono elencati anche tre motivi per mangiare qui: dall'ambiente familiare («Bella serata passata in famiglia coccolati dai piatti») alla garanzia di qualità dei prodotti («Ottima cucina, qualità cibi ottima, prodotti freschi e ben cucinati»), senza dimenticare un altro aspetto, cioè «atmosfera simpatica e informale e personale gentilissimo». Non mancano però le recensioni negative: «Servizio disorganizzato e lento. Hanno servito la prima portata senza averci portato le bevande. Si sono dimenticati 4 antipasti che hanno poi portato insieme al piatto successivo così che quattro di noi si sono trovati ad avere due piatti da mangiare in contemporanea». La media dei voti è di 4,0 con un 38% che lo giudica eccellente, 42% molto buono, 12% nella media, 6% scarso e 2% pessimo.

© Riproduzione Riservata.