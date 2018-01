LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 4/ Anticipazioni del 16 gennaio 2018: Annalise di nuovo sotto processo?

Le regole del delitto perfetto 4, anticipazioni del 16 gennaio 2018, su Fox in prima Tv assoluta. Denvers decide di torchiare Annalise, Asher spinge i ragazzi ad informare Frank.

Le Regole del Delitto Perfetto 4, in prima Tv assoluta su Fox

LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 4, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI

Nella prima serata di oggi, martedì 16 gennaio 2018, la Fox trasmetterà un nuovo episodio de Le regole del delitto perfetto 4, in prima Tv assoluta. Sarà il 7°, dal titolo "Nessuno tifa per Golia". Prima di scoprire la anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Annalise (Viola Davis) continua a parlare di Bonnie (Liza Weil) durante le sue sedute con Isaac (Jimmy Smits), mentre quest'ultimo riceve un consiglio diverso da parte dell'ex moglie. Stella Roa (Celesta DeAstis) crede infatti che la cosa migliore sia informare la sua paziente di quanto avvenuto e dell'inganno di Bonnie, ma Isaac teme che l'avvocato possa rifugiarsi ancora una volta nell'alcool. In quanto terapeuta, Stella è ancora più determinata nello spingere l'ex marito ad affidare la Keating ad un altro specialista, soprattutto dopo aver saputo che la donna ha perso un figlio. Intanto, Connor (Jack Falahee) informa la Keating che il figlio e la madre di Claudia (Yolonda Ross) potrebbero perdere la casa se non rinuncerà alla class action, su richiesta di Denver (Benito Martinez). Bonnie invece riceve le congratulazioni pubbliche da parte del Procuratore, sollevando le critiche silenziose di Nate (Billy Brown).

Durante la visita a Claudia, Connor convince il figlio della donna a fidarsi dell'intuito di Annalise, mentre Asher (Matt McGorry) confida a Frank (Charlie Weber) di sospettare che Michaela (Aja Naomi King) stia macchinando qualcosa con Laurel (Karla Souza). L'ex assistente lo spinge a parlare chiaramente con la fidanzata, che in quel momento viene informata di una riunione urgente su Antares. Subito dopo scopre che Jorge Castillo (Esai Morales) si trova in città ed inizia a temere il peggio. Michaela informa quindi Laurel, che ha appena chiesto alla ginecologa come fare un test di paternità. Più tardi, Isaac si presenta in Procura per parlare con Bonnie e convincerla a rivolgersi ad un terapeuta per sfruttare i progressi già ottenuti in terapia. Nel frattempo, Asher affronta Michaela, ma le sue giustificazioni non lo convincono e decide di passare alla mossa successiva. Consegna infatti a Laurel un orsacchiotto come regalo per il nascituro, ma dentro cui ha messo una telecamera per poter spiare l'amica e la fidanzata.

Quella sera, Jorge informa la figlia che ha intenzione di quotare Antares in borsa, grazie ad un affare di miliardi di dollari. Laurel inizia a collegare l'evento finanziario con la morte di Wes (Alfred Enoch), dato che la confessione del fidanzato avrebbe impedito al padre di portare a termine il suo piano. Grazie ad una frase di Connor, Annalise decide di rilasciare un comunicato stampa sulle azioni di Denver, in modo da attirare l'attenzione pubblica. Nelle sere successive, Oliver (Conrad Ricamora) realizza che l'unica via d'uscita è rubare il pass di Tegan (Amirah Vann) per avere un accesso al server, mentre Michaela è costretta a dire tutta la verità ad Asher, che di conseguenza decide di andarsene. Stella invece informa Annalise della verità su Isaac: ha iniziato a drogarsi dopo la morte della loro bambina. Alcuni giorni dopo, Annalise si trova sotto la doccia in stato di shock e ricoperta di sangue.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 16 GENNAIO 2018, EPISODIO 7 "NESSUNO TIFA PER GOLIA"

Annalise continua a portare avanti la class action, mentre Denver decide di fare leva sul passato da alcolista dell'avvocato. La sua mossa dà invece modo alla Keating di capire come raggirare le sue accuse e ad avere un nuovo successo. Dopo essere stata informata da Stella riguardo alla verità sull'ex marito, decide inoltre di lasciare Isaac come terapeuta. Intanto, Asher convince Laurel, Oliver e Michaela di informare Frank di quello che stanno facendo contro la Antares, nella speranza che l'ex assistente trovi un modo per farli desistere. Frank invece si offre di aiutarli nel piano, soprattutto perché il fine è ottenere giustizia per Wes. Ore dopo, Connor chiede ad Oliver di sposarlo, ma scopre che il fidanzato gli ha nascosto la verità su Jorge. Diverse ore dopo, qualcuno si trova nella sala operatoria, mentre i chirurghi lottano per salvare la vita al paziente.

