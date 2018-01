MA CHE BELLA SORPRESA/ Su Canale 5 il film con Claudio Bisio e Frank Matano (oggi, 16 gennaio 2018)

Questa sera, martedì 16 gennaio 2018, alle 21.10 su Canale 5 va in onda il film "Ma che bella sorpresa". Nel cast: Renato Pozzetto, Claudio Bisio e Frank Matano.

La programmazione di Canale 5 prevede la messa in onda per la prima serata di oggi, martedì 16 gennaio 2018, dalle ore 21.10 del film “Ma che bella sorpresa”. Una pellicola realizzata in Italia nel 2015 dalla casa cinematografica Medusa Film in collaborazione con la Colorado Film per la regia di Alessandro Genovesi il quale ha anche dato il proprio contributo per la stesura del soggetto e della sceneggiatura assieme a Giovanni Bognetti e Claudio Torres. Il montaggio è stato eseguito da Claudio Di Mauro, le musiche sono state composte da Andrea Farri, la scenografia è di Tonino Zera e nel cast figurano Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lodovini, Renato Pozzetto, Ornella Vanoni, Chiara Biaschetti e Galatea Ranzi.

MA CHE BELLA SORPRESA, LA TRAMA DEL FILM

Guido è un professore milanese con il mito del romanticismo e della vita tranquilla che da diversi anni vive a Napoli per lavoro. Guido è riuscito a inserirsi molto bene nella città, ritagliandosi una nicchia di amici tra cui lo scanzonato Paolo e a intrecciare una storia d’amore con una donna del posto. Purtroppo per lui la sfera sentimentale gli riserva una tremenda delusione in quanto la propria compagna lo lascia per un giovane e maggiormente attraente skipper di origini belga. La vita di Guido all’improvviso diventa un vero e proprio incubo che lo porta a trascorrere le giornate nella malinconia. Una rottura che invece fa molto piacere alla vicina di casa Giada, da sempre segretamente invaghita di lui convinta che molto presto si possa presentare l’occasione giusta per conquistare il suo cuore. Tuttavia accade qualcosa di impensabile: il dolore per la rottura del fidanzamento è talmente forte che la mente del professore crea dal nulla una immaginaria nuova vicina di casa di nome Silvia. Una giovane donna bellissima che si presenta a casa sua con la scusa di aver bisogno di un po’ di sale. L’immaginaria Silvia colpisce nel segno facendo dimenticare la precedente relazione e portando il professore a raccontare agli amici di lei. Non passerà tanto tempo prima che Paolo e gli altri si accorgano del problema mentale di Guido tant’è che ne vengono avvisati i genitori. Tutto questo però non sembra demoralizzare la bella Giada che lotterà per avere la meglio anche nei confronti della immaginaria rivale in amore.

