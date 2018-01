MA TU DI CHE SEGNO 6?/ Su Canale Nove il film con Gigi Proietti (oggi, 16 gennaio 2018)

16 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

NEL CAST GIGI PROIETTI

Il film Ma tu di che segno 6? va in onda su Canale Nove oggi, martedì 16 gennaio 2018, alle ore 21.25. Una pellicola italiana di genere comica e commedia uscita nel dicembre 2014 per la regia di Neri Parenti. Il cast comprende molti bravi attori tra cui Gigi Proietti, Ricky Memphis, Vincenzo Salemme e Massimo Boldi. Lo stesso regista ha firmato il soggetto e la sceneggiatura della pellicola, in collaborazione con in fratelli Vanzina. L'attore campano Vincenzo Salemme ha già lavorato con il bravo Massimo Bolbi nel film commedia diretto da Carlo Vanzina "Olé", il film uscito in occasione del Natale del 2006. Sono cinque le storie narrate nel film, tutte incentrate sui comportamenti dei protagonisti conseguenti alle profezie astrali. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

MA TU DI CHE SEGNO 6?, LA TRAMA DEL FILM

Augusto Fioretti (Vincenzo Salemme) è del segno del Toro, è un sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri ed è noto per essere un uomo molto geloso. Ilaria è la figlia del maresciallo, ha poco più di vent'anni, è una ragazza molto capricciosa e volubile, caratteristica tipica degli appartenenti al segno del Sagittario. Ilaria non ha un fidanzato fisso ed è circondata da molti giovani corteggiatori, per questo motivo il Fioretti, suo padre, dedica molto del suo tempo a cercare di individuare gli ammiratori della ragazza. Il cavalier Carlo Rabagliati (Massimo Boldi) non sa cosa sia il coraggio, è un tipo codardo ed ipocondriaco. Una mattina Rabagliati interpreta male il significato del suo oroscopo, crede di avere una grave malattia e di essere addirittura in fin di vita. Decide di farsi ricoverare in ospedale e per l'uomo comincia a vivere una serie di situazioni e di disavventure. Monica (Mariana Rodríguez) è una bellissima ragazza, è del segno dei Gemelli e vive in funzione dell'oroscopo, per il quale ha una dipendenza a dir poco maniacale. Abitualmente consulta un astrologo, un certo Leone Orion (Piero Lomuscio) che, pur di fare sesso con la giovane, puntualmente la inganna e la imbroglia. Per raggiungere il suo scopo, l'astrologo cambia regolarmente l'oroscopo dei Gemelli, inventandosi situazioni da cui trarre vantaggio. Giuliano De Marchis (Gigi Proietti) è un bravo avvocato, il suo segno zodiacale è Bilancia, è un uomo molto logico e razionale e non ha mai creduto alle profezie astrali. La sua assistente invece crede molto nell'oroscopo e un giorno informa De Marchis che, secondo il segno della Bilancia, avrà inizio per il professionista un periodo poco felice. L'avvocato non dà alcun peso alle parole della sua segretaria ma il caso vuole che, sia nella sua vita privata che in quella professionale, comincino a capitare una serie di situazioni negative. Saturno Bolla, del segno d'acqua dello Scorpione, ha una fobia per le rappresentanti del gentil sesso nate sotto il segno dell'Ariete. E' convinto che la sua vita sia stata segnata e rovinata da donne appartenenti a questo segno. Quando una bella e giovane attrice si mostra molto interessata a lui Saturno, convinto di avere a che fare con un'altra donna Ariete, respinge ripetutamente le avances della donna. Presto però scoprirà che l'attrice è di un segno zodiacale diverso.

