MOA CASHMERE & LOBSTER / Il ristorante protagonista della prima puntata di Alessandro Borgese 4 Ristoranti

Il ristorante Moa Cashmere & Lobster sarà protagonista della prima puntata della nuova edizione di 4 Ristoranti, programma con lo chef Alessandro Borghese.

16 gennaio 2018 Fabio Morasca

Il Moa ad Alessandro Borghese 4 Ristoranti (Web)

Il ristorante Moa Cashmere & Lobster di Genova sarà protagonista della prima puntata della nuova edizione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, il programma con lo chef Alessandro Borghese che andrà in onda a partire dal 16 gennaio 2018, dalle ore 21.15, in prima visione su Sky Uno HD. Il Moa Cashmere & Lobster si confronterà con altri tre ristoranti dei tipici Caruggi di Genova: il C'era una volta, il 20 Tre e Le cantine Squarciafico. Il proprietario del ristorante Moa Cashmere & Lobster si chiama Andrea, un ristoratore che si definisce una persona molto curiosa e che, oltre che a lavorare nella ristorazione, lavora anche come stilista. Andrea ha deciso di unire le sue passioni in questo locale. Nel suo brand, Moa, Andrea ha racchiuso la moda, il cibo e il caffè. L'idea che sta alla base di questo locale è stata quella di creare una location diversa per permettere al cliente di fare più cose allo stesso momento e di vivere in maniera differente il momento del pranzo o della cena.

MOA: LE RECENSIONI SU TRIP ADVISOR

Per fare qualche esempio, Andrea ha dichiarato che, nel suo ristorante, un cliente può trascorrere il tempo lavorando, facendo shopping e o semplicemente cenando in modo elegante. Con questa proposta, Andrea ha voluto differenziarsi da tutti gli altri ristoranti che si trovano nei Caruggi di Genova: in contrapposizione alla maggior parte dei ristoranti del centro, che sono all'insegna della tradizion, il Moa è un'idea nuova e una proposta diversa. Per quanto riguarda la recensioni al ristorante presenti sul sito Trip Advisor, la valutazione che prevale è "Eccellente" con 98 voti; segue "Molto Buono" con 43 voti e "Scarso" con 12 voti. Questa è una recensione positiva: "Locale splendidamente arredato con varie stanze a tema. Ottimo tutto e il personale è gentile e presente. Consigliato vivamente". Questa, invece, è una recensione negativa: "Nonostante la maleducazione dell’improvvisato ristoratore, torniamo per provare la pizza. Pessima. Servizio lentissimo".

