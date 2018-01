Marianna Acierno/ Uomini e donne, la corteggiatrice lo raggiunge a Torino ma la sua posizione non migliora

Marianna Acierno sta perdendo terreno nella corsa al cuore di Paolo Crivellin? A Uomini e donne ancora niente è certo per il tronista ma la corteggiatrice appare in difficoltà

16 gennaio 2018 Hedda Hopper

A quanto pare Marianna è in difficoltà. Lo pensavamo già alla fine dell'ultima puntata in onda la scorsa settimana e possiamo confermarlo oggi con il ritorno del trono classico di Uomini e donne proprio dedicato a Paolo Crivellin. Il tronista è in studio ormai da settembre e sembra che ancora non sia arrivato il suo momento per scegliere soprattutto alla luce del fatto che quello che vedremo è il risultato di una registrazione andata in onda proprio un mese fa. Cosa succederà ancora tra lui e le sue corteggiatrici? Mentre tutti puntano ancora su Angela Caloisi, sembra che il pomo della discordia, colei che aveva rimesso tutto in discussione, sia finita presto nel dimenticatoio. Marianna Acierno sta ufficialmente perdendo terreno e lo stesso Paolo oggi avrà modo di farlo presente in puntata quando in studio si passerà ad esaminare le sue ultime esterne.

L'ESTERNA A TORINO TRA BACI E AVVERTIMENTI

Marianna ammette di sentirsi in difficoltà ma non per il poco interesse nei confronti di Paolo ma per via delle telecamere che continuano a frenarla. Marianna ha chiesto di andare a fare visita a Paolo proprio a Torino (stessa richiesta fatta da Angela) e dopo avergli detto di averlo addirittura odiato dopo la scorsa puntata, lei gli regala una foto del loro bacio. Paolo si lascia andare tra baci e abbracci e la cosa preoccupa Angela che lo vede molto vicino alla sua corteggiatrice che non a lei. Il tronista conferma che l'esterna è andata in scena dieci minuti dopo la loro ma anche che con Marianna si trova bene anche se vorrebbe vederla più attiva. Come reagirà la corteggiatrice? Riuscirà a superare la sua timidezza o sarà la sua la prossima eliminazione?

