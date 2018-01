PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 16 gennaio 2018 : Pesci e Scorpione al top, ma da domani...

Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 16 gennaio 2018: previsioni segno per segno. Scorpione pronto ad approfittare di un buon momento. Pesci in crescita, Acquario quanti problemi.

16 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 16 GENNAIO 2018

Passiamo ora ad analizzare nel dettaglio l'oroscopo di Paolo Fox. Andiamo a vedere il tutto segno per segno partendo dai Gemelli e dalla Bilancia. Il segno dei Gemelli è lontano dal periodo di grande agitazione vissuto di recente ma qualche conto è rimasto ancora aperto. Un amore è pronto e soprattutto i nati sotto questo segno sono pronti a vivere nuove emozioni. Tutto riparte e dal 18 arrivano le prime nuove soddisfazioni. E' probabile che si debba mettere mano ad una questione che riguarda i soldi. La Bilancia potrebbe addossare la colpa di una sua insoddisfazione personale alle persone che stanno attorno. Si delegano troppo le cose e molti invadono la vita persona. Si deve ri-appropriarsi della vita. Piccole difficoltà da risolvere potrebbero costare anche delle complicazioni che non si riescono assolutamente ad accettare. Nei prossimi giorni però potrebbero arrivare delle risposte interessanti.

SCORPIONE PRONTO AD APPROFITTARE DEL MOMENTO, CHI SCENDE E CHI SALE

Ora è il momento di analizzare da vicino chi sale e chi scende per l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Lo Scorpione deve approfittare di questo momento positivo, perché poi domani e dopodomani saranno due giorni complicati e che daranno fastidi e incertezza in diverse situazioni. La Bilancia rischia di addossare colpe di insoddisfazioni personali sugli altri. Non è un periodo positivo e per ricominciare a fare bene serve assolutamente riappropiarsi della propria vita. Questo però si può fare solo con la pazienza e a piccoli passi, altrimenti si rischia di ritrovarsi a vivere delle complicazioni non facili da gestire. Sale la Vergine che nella sua orbita ha favorevoli Sole, Marte, Venere, Giove e Mercurio. E' un momento molto positivo che può portare i nati sotto questo segno a vivere le cose sempre nel miglior modo possibile e nonostante si è pignoli si ha un'apertura mentale che consente di farlo.

PESCI STELLE DALLA LORO PARTE, TOP E FLOP

Analizziamo l'oroscopo di oggi, martedì 16 gennaio 2018, di Paolo Fox partendo dai segni top e flop. Lo facciamo andando ad ascoltare quanto raccontato dal noto astrologo all'emittente radiofonica LatteMiele. Momento interessante per i Pesci che hanno le stelle dalla loro parte. Sabato e domenica ci sarà anche la Luna nel segno, pronta a raddoppiare le occasioni che possono portare a delle soluzioni importanti. Non vive altrettanto bene invece l'Acquario che ha iniziato l'anno in maniera molto complicata. Non bisogna riversare una certa insofferenza nel campo sentimentale che può portare a qualche problema di troppo. Potrebbero arrivare delle soluzioni già da domani quando il cielo sarà migliore. Il Sagittario ama l'azione e potrebbe trovarsi molto presto a vivere delle situazioni che non riguardano tutti. E' un momento in cui si aspetta una svolta, ma non sarà facile per questo raggiungerla senza lottare con forza e determinazione.

© Riproduzione Riservata.