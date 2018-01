Pomeriggio 5 / Video, l'irruzione dell'uomo mascherato: oggi nuovi dettagli da Barbara D'Urso?

Pomeriggio 5, superato lo spavento per l'ingresso in studio dell'uomo mascherato, Barbara D'Urso torna ad ospitare Mary Falconieri? Le anticipazioni della puntata di oggi.

16 gennaio 2018 Anna Montesano

Barbara D'Urso

Torna anche oggi l'appuntamento con Pomeriggio 5. Barbara D'Urso si è ripresa dallo spavento preso ieri a causa dell'ingresso in studio, nel pieno della diretta, di uno sconosciuto col volto coperto da una maschera completamente nera. Un episodio che ha suscitato paura nello studio di Pomeriggio 5 anche negli ospiti presenti al momento di questo ingresso che la D'Urso ha bloccato con grande prontezza, mandando immediatamente la pubblicità (Clicca qui per il video). L'uomo in questione non è stato inquadrato dalle telecamere ed è stato prontamente scortato fuori dallo studio. Proprio in quel momento, a chiacchierare con la conduttrice, c'era la bella Mary Falconieri. Ospite della D'Urso, l'ex gieffina - che ha da poco subito un'importante operazione, consistita in una mastectomia totale bilaterale a causa di una predisposizione genetica che la espone a un’alta probabilità di ammalarsi di tumore.

Mary Falconieri in studio per completare la D'Urso-intervista?

L'ingresso in studio dell'uomo dal volto coperto ha interrotto la sua D'Urso-intervista, ecco perchè Mary Falconieri potrebbe essere oggi nuovamente ospite della conduttrice di Pomeriggio 5 e raccontare i dettagli della rottura con Giovanni Angiolini, conosciuto nella Casa del Grande Fratello. I due avrebbero chiuso la loro storia d'amore dopo due anni insieme a causa di un presunto tradimento di lui, e oggi finalmente Mary potrebbe svelare tutto per filo e per segno. Non mancheranno momenti dedicati alla cronaca, con tutte le novità sui fatti più discussi di questi giorni. Nella seconda parte si affronteranno invece argomenti più leggeri come gossip, benessere e molto altro.

© Riproduzione Riservata.