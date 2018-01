ROGUE, IL SOLITARIO/ Su Rai 4 il film con Jason Statham (oggi, 16 gennaio 2018)

Rogue - Il solitario, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 16 gennaio 2018. Nel cast: Jason Statham, Jet Li e John Lone, alla regia Phillip G. Atwell. La trama del film nel dettaglio.

16 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rai 4

NEL CAST ANCHE JASON STATHAM

Rogue - Il solitario, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 16 gennaio 2018 alle ore 22.55. Una pellicola thriller d'azione con il titolo originale War che è stata diretta da Phillip G. Atwell ed ha come protagonisti Jason Statham e Jet Li. Troviamo inoltre nel cast, John Lone nel ruolo principale di Chang ed altri artisti come Devon Aoki, Luis Guzman, Saul Rubinek, Ryo Ishibashi, Sung Kang e Mathew St Patrick. Si segnala invece che la fotografia è stata curata dal regista francese Pierre Morel e che le musiche sono invece ad opera del compositore americano Brian Tyler, conosciuto per aver realizzato le musiche di pellicole di successo come Iron Man 3 e Avengers: Age of Ultron, senza considerare il cult John Rambo ed i mercenari, di Sylvester Stallone. Il film è stato inoltre prodotto nel 2007 e rilasciato in Italia nell'anno successivo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ROGUE IL SOLITARIO, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

La trama si concentra su due agenti federli dell'FBI, Tom Lone e John Crawford, che cercano di ostacolare la battaglia cittadina fra la Yakuza e la Triade cinese. In particolare, i due agenti di San Francisco sono impegnati in una caccia all'uomo che potrebbe portarli ad arrestare un killer mercenario conosciuto come Il Solitario. Il confronto fra i tre avviene in seguito, durante una sparatoria in cui Lone riesce a colpire il criminale sul volto: il contraccolpo farà finire quest'ultimo in acqua. Anche se il suo corpo non verrà mai ritrovato, le forze dell'ordine concluderanno che Il Solitario è morto a causa dell'importante ferita e verrà dichiarato ufficialmente morto. Il Solitario ne approfitterà invece per introdursi nella casa di Lone, ucciderà l'agente e la sua famiglia, lasciando poi che i corpi di tutti i presenti brucino assieme al fuoco che appiccherà personalmente. Rimasto senza il partner ed intuito chi sia il responsabile del massacro, Crawford giurerà apartamente di vendicarsi per la morte dell'amico e di non fermarsi fino a che non avrà catturato la sua nemesi.

