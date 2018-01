ROMANZO FAMIGLIARE/ Anticipazioni quarta puntata: Emma scoprirà il tradimento di Agostino?

Romanzo Famigliare, anticipazioni del 16 gennaio 2018. Agostino chiude i rapporti con Denise, mentre Emma si avvicina pericolosamente a Giorgio.

Romanzo Famigliare, in prima tv assoluta su Rai 1

ROMANZO FAMIGLIARE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 17 gennaio 2018, andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata di Romanzo Famigliare, la fiction ideata da Francesca Archibugi. In prima tv assoluta, si tratta del quarto episodio, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: Emma rivela all'amica d'infanzia di aver avuto dei rapporti anche con Giorgio durante l'adolescenza. Questo la porta a temere che i sospetti di Agostino siano reali e che il padre di Micol sia in realtà l'antico rivale. La donna decide infine di informare Micol di quanto sta accadendo, senza sapere che la figlia sia già informata di tutto. Agostino invece trascorre ancora più tempo in Accademia, mentre il medico informa Natalia che la malattia del marito non lascia via d'uscita. Il marito tuttavia non deve sapere dell'infrazione di Alberto.

Quella sera, Gian Pietro finisce per avere un nuovo contrasto con Jacopo, a cui non nasconde di sapere il suo vero interesse: i soldi dei Liegi. Nei giorni seguenti, gli attriti fra Agostino ed Emma finiscono per contaminare anche Micol. Il padre ha deciso infatti di prelevarla da scuola per evitare che salga in motorino con Ivan, che in quanto sordo può rappresentare un pericolo. Agostino decide infine di tornare in Accademia, mentre Emma realizza solo in un secondo momento di aver saltato un esame importante della figlia. Dopo un chiarimento con Giorgio, Agostino si precipita in ospedale dalla figlia, dove trova Emma. La ginecologa ha appena informato la ragazza che è in attesa di una bambina e spinge il padre a fare il test di paternità per agevolare anche gli esami sulla nascitura. Più tardi, l'Accademia è impegnata in una festa della Marina, ma Nicoletta rifiuta di vedere i genitori. Agostino però interviene in favore della coppia e svela a Nicola di sapere del passato dei genitori con la droga, oltre alla sua adolescenza vissuta in comunità. Emma invece decide di andarsene prima del tempo e la cosa non sfugge agli occhi della madre di Valeria.

La donna raggiunge infatti casa di Giorgio e scopre in quali condizioni economiche vive, svelando all'ex fidanzato di essere in crisi con il marito. Quella sera, Emma scopre che Natalia ed il padre guardano spesso il video del suo parto e decide di non fermarsi a cena. Cambia però idea alcune ore dopo, quando Gian Pietro si trova con una delle sue fidanzate a bordo del suo yacht e ormai Natalia è ubriaca. Nei giorni seguenti, Agostino si sottopone all'esame di paternità, mentre Micol viene convinta a provare un esame per entrare nel conservatorio di Roma. A causa della presenza di Dora alla Fondazione, una prostituta adolescente, un gruppo di criminali irrompe al centro durante la notte e getta nel panico i presenti. A causa dello spavento per Ivan, Micol inizia a sentirsi male ed è costretta ad andare in ospedale. Emma cerca invano di contattare Agostino, che in quel momento sta vivendo un'avventura con la moglie dell'ex Amministratore della Fondazione Liegi.

ANTICIPAZIONI DEL 16 GENNAIO 2017, EPISODIO 4

La puntata di questa sera sarà decisiva per tutta la famiglia Liegi. Micol infatti andrà a Roma ed avrà modo di vedere Federico e di svelargli la verità sulla propria gravidanza. Il professore dovrà quindi fare i conti con il risultato di un'unica notte d'amore e di tanti sensi di colpa. Intanto, il rapporto fra Agostino ed Emma sembra non proseguire lungo la strada del recupero. Il Capitano ha già preso la propria decisione e dopo una notte trascorsa con Denise, la moglie dell'ex Amministratore Delegato della Fondazione, deciderà di chiudere ogni parentesi amorosa con la donna. Il loro incontro verrà tuttavia osservato dal marito della donna, che nel frattempo sta mettendo in atto il proprio piano contro i Liegi. Ha infatti deciso di fare leva sulla debolezza di Jacopo per raggirarlo e sferrare un colpo a Gian Pietro: con la scusa dell'apertura di un conto a suo nome, chiede di poter avere il controllo di ogni attività del padre. Emma invece farà i conti con un crescendo di emozioni, che ancora una volta la porteranno dritta verso Giorgio.

