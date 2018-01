ROMANZO FAMIGLIARE/ Replica terza puntata e commento: cosa è successo tra Emma e Agostino?

Andiamo a scoprire cosa è accaduto nella terza puntata di Romanzo Famigliare, con tutte le indicazioni per rivederla in replica su Rai Play e Rai Premium.

Romanzo Famigliare, in prima tv assoluta su Rai 1

La terza puntata di Romanzo Famigliare è stata meno scoppiettante dal punto di vista narrativo, rispetto ai precedenti episodi. I nostri protagonisti, ormai ben calati nella nuova vita livornese, hanno dimenticato Roma e sono alle prese con nuovi problemi e intrecci pericolosi. Micol ha un brutto spavento e teme per l'incolumità del bambino. La corsa al pronto soccorso viene vissuta tragicamente dalla madre, Emma, che tira un sospiro di sollievo quando scopre che sua figlia e la bambina non corrono pericoli. Nel frattempo, il riavvicinamento con Giorgio diventa sempre più concreto. Emma pensa che possa essere lui il vero padre di Micol, ma il test del DNA toglierà ogni dubbio. Agostino, dal canto suo, cerca almeno di recuperare il rapporto con Micol, incrinatosi dopo l'allontanamento dalla madre. La ragazza non sopporta i loro litigi continui ed è convinta che il padre abbia tante responsabilità. Agostino, oltre ad aver lasciato casa, ha cominciato a frequentare in segreto Nicole, una ragazza rimasta affascinata dal suo essere burbero.

Il ritorno di Micol, info replica terza puntata

Durante la terza puntata di Romanzo Famigliare, la protagonista (interpretata da Vittoria Puccini) ha tentato un timido riavvicinamento con il padre. Il dialogo è subito sfociato in un litigio, ma le acque sembrano decisamente meno agitate rispetto al passato. Anche Micol ha preso una decisione importante sul suo futuro e la svela nel finale di episodio. La ragazza tornerà a Roma per sostenere un esame di musica e ne approfitterà per ricontattare Federico, il padre della bambina che porta in grembo. Lui è ancora all'oscuro di tutto: come la prenderà quando scoprirà la verità? Le anticipazioni della prossima puntata svelano un incontro tra i due ragazzi. Micol metterà il suo ex insegnante alle strette: si prenderà le sue responsabilità? Ricordiamo che nel caso in cui vi foste persi la puntata trasmessa ieri sera, lunedì 15 gennaio, potrete vederla nuovamente grazie alla replica disponibile sul sito web gratuito RaiPlay.it oppure scaricare l'applicazione omonima per tablet e smartphone, da dove potrete gustarvi gli episodi già mandati in onda.

