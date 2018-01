SON OF A GUN/ Su Rai 4 il film con Ewan McGregor e Brenton Thwaites (oggi, 16 gennaio 2018)

Son of a gun, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 16 gennaio 2018. Nel cast: Ewan McGregor, Brenton Thwaites e Alicia Vikander, alla regia Julius Avery. Il dettaglio della trama.

16 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film d'azione in prima serata su Rai 4

NEL CAST EWAN MCGREGOR

Il film Son of a gun va in onda su Rai 4 oggi, martedì 16 gennaio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola d'azione che è stata prodotta in Australia e diretta dal regista australiano Julius Avery. Il film è uscito nelle sale cinematografiche nel 2014 e gli attori che interpretano i personaggi protagonisti sono Ewan McGregor, Brenton Thwaites e Alicia Vikander. L'attore britannico Ewan Gordon McGregor ha raggiunto il culmine del successo nel 1996 grazie alla sua interpretazione nel film drammatico "Trainspotting" ma, è noto anche per le sue doti essere un bravo cantante ed un apprezzato regista. Vediamo la trama del film nel dettaglio.

SON OF A GUN, LA TRAMA DEL FILM

Jesse Ryan White, detto JR (Ewan McGregor),è un ragazzo diciannovenne che, per aver commesso un piccolo reato, viene arrestato e messo in carcere dove dovrà restare cinque anni. E' la prima volta che il giovane si trova in galera e da subito si rende conto di dover affrontare una difficile situazione, i suoi compagni di cella sono dei pericolosi criminali e deve guardarsi le spalle. C'è una cosa che in prigione non deve mancare ad un detenuto, ovvero la protezione di qualcuno che conta. JR viene notato da un famoso criminale, un certo Brendan Lynch (Brenton Thwaites) l'uomo che con i suoi crimini ha terrorizzato l'intera Australia che lo prende sotto la sua protezione. Questi non agisce semplicemente per simpatia, infatti Lynch gli chiede in cambio un favore. Il temuto criminale ha in mente di servirsi del ragazzo per uno scopo ben preciso. Tornato libero JR dovrà collaborare con il criminale affinché vada a buon fine il piano di evasione studiato da Lynch e dai suoi compagni. Al giovane viene comunque offerta una ricompensa, diventerà uno degli uomini della banda e avrà il privilegio di prendere parte ad una rapina che, benché studiata nei minimi particolari da Lynch, presenza grossi rischi. L'evasione riesce perfettamente e JR si trova coinvolto, suo malgrado, nella rapina milionaria organizzata da Brendan. Inaspettatamente, Lynch viene tradito da uno della sua banda e si ritrova a fuggire insieme al giovane Jesse. Lo scontro tra i due è inevitabile, il loro rapporto si deteriora al punto da creare una situazione pericolosa per entrambi.

© Riproduzione Riservata.