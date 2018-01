STRISCIA LA NOTIZIA/ Luca Abete aggredito a Secondigliano: stasera la seconda parte del servizio

Questa sera, martedì 16 gennaio, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia con Michelle Hunziker e Gerry Scotti. In onda la seconda parte del servizio di Luca Abete.

16 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Questa sera, martedì 16 gennaio 2018, alle 20.40 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Ieri sera, lunedì 15 gennaio, Striscia ha registrato ottimi ascolti ed è stato il programma più visto dell’intera giornata con 5.932.000 telespettatori e il 21.73% di share. Sul pubblico attivo ha ottenuto il 24.90% di share. Alle 21.28 Striscia ha registrato un picco di ascolti: 7.576.000 telespettatori pari al 27.74% di share. Stasera nello studio di Canale 5, oltre alla coppia di conduttori, ritroveremo anche le due veline-ballerine Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che verranno affiancate del Gabibbo durante la sigla finale.

AGGREDITO LUCA ABETE

Ieri sera Striscia ha mandato in onda la prima parte del burrascoso servizio di Luca Abete sulla vendita di prodotti ittici vietati. L’inviato si trovava a Secondigliano dove stava girando un servizio per documentare una presunta vendita di datteri di mare - illegale dal 1990 - in alcune pescherie del quartiere napoletano. Mentre Abete parlava con il pescivendolo e altri venditori ambulanti, è stato interrotto da alcune persone che prima lo hanno invitato ad andarsene, poi lo hanno minacciato, insultato e spinto. Poco dopo, altre persone presenti hanno preso le difese dell’inviato di Striscia la Notizia. “Giornata da dimenticare: da salvare c'è solo la bontà della causa che portiamo avanti ormai da anni e l'aiuto delle persone che ci hanno salvato dal linciaggio", aveva scritto sui social Luca Abete. Le immagini complete dell’aggressione verranno mostrate nella puntata di Striscia in onda questa sera.

