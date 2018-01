Sanremo 2018/ Anticipazioni e news: dove sono finite le vallette? Tutti i cantanti in gara

16 gennaio 2018

Sanremo 2018

Il Festival di Sanremo 2018 si avvicina inesorabilmente alla sua prima puntata. Dal prossimo 6 febbraio infatti, il palcoscenico del Teatro Ariston farà da cornice alla kermesse musicale più famosa d’Italia. Alla conduzione, come più volte anticipato, troveremo Claudio Baglioni (anche direttore artistico) insieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Il cast della manifestazione è fortemente variegato e proprio il cantautore romano, ha voluto spaziare tra vecchie leve e novità particolari che meritano di essere conosciute dal pubblico. Questo sarà il Festival senza vallette? Il particolare ruolo pare essere scomparso in favore della co conduzione e gli ospiti internazionali presenti magari, per una sola serata. Correva l’anno 2015 quando ci sono state le ultime “vallette” sul palco con Emma Marrone, Arisa e Rocio Morales affiancare il presentatore toscano Carlo Conti alla sua prima conduzione sanremese. L’anno successivo la rivoluzione con Gabriele Garko per poi arrivare al Festival presentato in coppia con Maria De Filippi.

Sanremo 2018, tutti i cantanti in gara

Sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, ci saranno i Big in gara per calcare il palcoscenico e presentare al pubblico le canzoni. La 68esima edizione del Festival, vedrà in scena Nina Zilli con il brano “Senza appartenere”, Noemi con “Non smettere mai di cercarmi” e Annalisa con la canzone dal titolo “Il mondo prima di te”. Spazio anche per Ornella Vanoni che si presenterà insieme a Bungaro e Pacifico con “Imparare ad amarsi”. Tra le novità artistiche, ci sarà anche un duetto inedito che vedrà protagonisti Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”. E ancora, Diodato e Roy Paci con “Adesso”, Enzo Avitabile e Peppe Servillo con il brano “Il coraggio di ogni giorno”, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con “Il segreto del tempo”. A loro si aggiungono anche Red Canzian con “Ognuno ha il suo racconto”, Ron con “Almeno pensami”, Luca Barbarossa con “Passame er sale”, Giovanni Caccamo con la canzone dal titolo “Eterno”, Renzo Rubino con “Custodire”, Max Gazzè con “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” e Mario Biondi con “Rivederti”. In ultimo, anche le band con The Kolors e “Frida”, Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza”, Le Vibrazioni con “Così sbagliato”, Decibel e “Lettera dal duca” ed Elio e le Storie Tese con “Arrivedorci”. Oltre ai Big della musica, ci saranno anche le Nuove proposte: Eva (Cosa ti salverà), Mirkoeilcane (Stiamo tutti bene), Lorenzo Baglioni (Il congiuntivo), Giulia Casieri (Come stai), Ultimo (Il ballo delle incertezze), Leonardo Monteiro (Bianca) e Alice Cairoli (Specchi rotti).

