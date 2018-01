Stasera tutto è possibile/ Anticipazioni 16 gennaio: Justine Mattera, Rosolino e Luxuria ospiti

Stasera tutto è possibile, anticipazioni puntata 16 gennaio: Vladimir Luxuria, Massimiliano Rosolino, Justine Mattera, Fabrizio Biggio e Michele La Ginestra in studio.

16 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Secondo appuntamento, martedì 16 gennaio, con Stasera tutto è possibile, il comedy show di Rai2 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy condotto da Amadeus, in onda alle 21.20. Tra gli ospiti pronti a mettersi in gioco e a divertire il pubblico cimentarsi con i vari giochi i cui dovranno tirare fuori spontaneità e improvvisazione ci saranno Vladimir Luxuria, Massimiliano Rosolino, Justine Mattera, Fabrizio Biggio e Michele La Ginestra. Non mancheranno ospiti a sorpresa per regalare una serata divertente e spensierata sia al pubblico in studio che a quello a casa. Anche questa sera, oltre al gioco della Stanca inclinata in cui gli ospiti del programma sfidano la forza di gravità cercando di restare in equilibrio in una stanza con il pavimento inclinato di 22,5 gradi, improvvisando contemporaneamente uno sketch, ci saranno i nuovi giochi che, dopo aver debuttato nella prima puntata della terza edizione, hanno già conquistato il pubblico come lo “Step market”, in cui gli ospiti dovranno cimentarsi in una televendita senza sapere cosa stanno vendendo, il “Trailer veloce” in cui gli ospiti, in pochissimi secondi dovranno interpretare tutti i personaggi di film famosissimi, lo “Zap zapping”, in cui bisognerà imitare i programmi del palinsesto tv, “Mettici la faccia"in cui bisogna recitare solo con la faccia, e “Step Burger”, in cui gli ospiti si trasformeranno in hamburger viventi.

AMADEUS SOGNA FIORELLO

Stasera tutto è possibile resta uno dei programmi più divertenti della televisione italiana. Merito del successo del programma è anche di Amadeus che, per le prossime puntate del suo show, sogna di avere come ospite il vero mattatore della tv ovvero Rosario Fiorello. “Se ci fosse lui io mi siederei e guarderei due ore di programma. In fatto di improvvisazione e divertimento non lo fermerebbe nessuno, con lui non ci farei una sola serata, mi servirebbero due puntate!” – ha dichiarato Amadeus ai microfoni del portale Tvzap a cui ha svelato anche il suo gioco preferito – “La stanza inclinata rimane il simbolo del programma, la gente per strada mi ferma parlandomi del programma ‘La stanza inclinata’ e non di ‘Stasera tutto è possibile’. Quest’anno però c’è un gioco molto semplice, ma molto divertente che si chiama Step Burger in cui un concorrente fa lo chef e gli altri gli ingredienti del suo panino. La forza di questo programma sta proprio nella semplicità dei giochi”.

