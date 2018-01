Tiziano Ferro/ "Se sei gay, ti prego, non cantare etero": polemica per l'articolo di Rolling Stone

16 gennaio 2018 Anna Montesano

Tiziano Ferro ancora una volta nel mirino. A tirare in ballo il noto cantante di Latina e Tiziano Zarantonello, giornalista per Rolling Stones che in un recente articolo, che sta facendo molto discutere, ha scritto: "Se sei gay dunque, ti prego, non cantare etero, perché le canzoni sono una cosa seria". Un articolo estremamente provocatorio visto che Zarantonello esalta le doti di cantante di Ferro, la sua capacità di far emozionare e l'intensità dei suoi pezzi. La questione centrale è nella scelta di Ferro nel tener nascosta la sua omosessualità per tanto tempo prendendo in giro i tantissimi fan. Questa la parte dell'articolo che spiega bene il pensiero di Zarantonello: "L’Italia è piena di ragazze e ragazzi che vivono il proprio amore omo con vergogna e sensi di colpa, repressi da una società di repressi. Con una voglia crescente e incontrollabile di urlare a tutti la loro natura".

TIZIANO FERRO NEL MIRINO: "PERCHÈ NON DICI A TUTTI COSA AMI?"

Zarantonello acuisce i toni e nel suo articolo chiede a Tiziano Ferro: "E allora perché tu, che hai milioni di euro, non trovi il coraggio di fregartene della maggioranza e vomitare in testa a Giovanardi dichiarando a tutti cosa ami? Un personaggio di successo che parla liberamente delle proprie preferenze sentimentali, tanto più se palesi a tutti, e un carburante potentissimo per dare forza a chi e stato costretto a vivere dietro un paravento". Le parole del giornalista hanno fatto indignare parecchie persone che lo hanno etichettato come omofobo. Zarantonello ha cercato comunque di spiegare che il pezzo ha un significato molto più profondo: "Non è omofobia, gli amici gay ce li ho anch’io, sarebbe stato lo stesso se uno di loro mi avesse detto di aver finto per anni la sua omosessualita`. Ricky Martin fu il primo a tradire e anche quella fu una pagina triste per la musica pop. Cantava di Vida Loca con le tette di Nina Moric che gli distraevano la guida e va a finire che in realta` non gliela distraevano affatto. E noi come degli stupidi ad ascoltarlo".

