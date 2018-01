Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma Galgani vince contro i tronisti giovani, ascolti record (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni e news trono over: Gemma Galgani e Giorgio Manetti battono ancora i ragazzi del trono classico, ecco gli ascolti TV record.

16 gennaio 2018 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

Il nuovo anno si è aperto esattamente come si era chiuso il precedente: il dominio assoluto del trono over di Uomini e Donne. La trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, va in onda dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, a partire dalle 14.45. Generalmente, il programma si apre con il trono giovane di lunedì ed anche al martedì. Dal mercoledì e fino al termine della settimana, vengono trasmesse le dinamiche di dame e cavalieri, alle prese con i loro sviluppi sentimentali fatti di incontri speciali e lunghe telefonate. In termini di ascolti TV, il trono classico sta perdendo punti anche per i protagonisti non esattamente interessanti come un tempo. Gemma Galgani e compagnia bella invece, rubano sempre la scena e conquistano il pubblico, portandosi a casa risultati di tutto rispetto che premiano la parte senior della trasmissione. Lo scorso mercoledì, la puntata con protagonista proprio la dama torinese è stata la più vista del 2018 con il 24% di share e 3.280.000 spettatori sintonizzati.

Uomini e Donne, Gemma batte i tronisti del classico

Lo scorso mercoledì pomeriggio, Uomini e Donne si è portato a casa il miglior risultato del 2018. Naturalmente si parlava di trono over e come volevasi dimostrare, era andato in onda il ballo tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti con la supplica della donna in attesa di un bacio che potesse sancire nuovamente l’amore tra i due. Ottimi ascolti anche per la puntata over dedicata alle coppie che hanno lasciato lo studio. Carmine ed Anna e Giovanni e Mariapia, ha quindi coinvolto 3.240.000 spettatori con il 23.3% di share. Ottimi risultati anche per la puntata con protagonista Annamaria Pancallo e l’ex cavaliere Raffaele che ha totalizzato 23,1% di share con 3.206.000 spettatori. Per quanto riguarda il confronto con il trono classico, entrambi gli appuntamenti della scorsa settimana hanno totalizzato appena sotto il 20% di share. 2.771.000 spettatori con il 19.8% di share per la puntata di lunedì e sempre 19,8% di share con 2.790.000 spettatori per la puntata di martedì riguardante i due tronisti Paolo e Nicolò.

© Riproduzione Riservata.