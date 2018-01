Uomini e Donne/ Anticipazioni: Nilufar perde le staffe, Sara elimina Lorenzo (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico anticipazioni e news: Nilufar Addati piange in studio e Sara decide di eliminare Lorenzo Riccardi dopo l'ultima esterna catastrofica.

16 gennaio 2018 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Ieri pomeriggio è andata in onda la prima puntata della settimana con il trono classico di Uomini e Donne. Sara e Nilufar sono state le protagoniste indiscusse del nuovo appuntamento con il programma ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La Addati poi, nel tentativo di potersi spiegare con i suoi corteggiatori, ha perfino versato delle lacrime di rabbia. Il tutto si è aperto con l’esterna fallimentare proprio tra Nilufar e Francesco, il corteggiatore che potenzialmente poteva essere il suo preferito. Il problema è stato il trucco che il ragazzo aveva in volto per nascondere il pallore. Sotto consiglio della sorella infatti, il corteggiatore ha messo un po’ di fondotinta e la ragazza ha avuto modo di aggredirlo quasi in maniera immotivata. Poi in studio ha spiegato che lui gli sembra più interessato alle telecamere che al suo rapporto con lei ma il giovane ha spiegato che si è truccato solo per una questione di incarnato e non si trucca nella vita di tutti i giorni. Tina si è scagliata contro la tronista ed anche Sara ha avuto modo di reputarla esagerata.

Gianluca decide di corteggiare solo Nilufar

Nel frattempo, durante la puntata del trono classico di Uomini e Donne andata in onda ieri, anche Giordano ha mostrato malcontento, affermando di volere andare via. Dopo spiegazioni e lacrime, il fanciullo ha deciso di rimanere sancendo la pace con un ballo in studio proprio stretto a Nilufar. Successivamente, la ragazza è uscita in esterna anche con Gianluca. Il corteggiatore in puntata, regalandole un mazzo di fiori ha deciso di proseguire nel corteggiamento solo con lei, nonostante lo stupore di Sara che cercava di fare finta di nulla. Proprio la Affi Fella, ha deciso di eliminare ufficialmente Lorenzo, dopo avere confidato di esserne molto attratta ma di non superare la fase dedicata al suo “giudizio”. Lei al suo fianco non sa come comportarsi e questa situazione le crea numerose problematiche emotive. Lorenzo Riccardi in esterna con Nilufar invece, ha ritrovato con lei particolare feeling: basterà questo per farlo decidere? Anche questa volta è stato molto criticato dagli altri “rivali”.

© Riproduzione Riservata.