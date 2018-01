Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico: un nuovo inizio per Paolo e Angela, ma...(16 gennaio)

Uomini e Donne, oggi 16 gennaio 2018 in onda il trono classico. Un nuovo inizio per Paolo Crivellin e Angela Caloisi ma il tronista bacia di nuovo tutte le rivali!

16 gennaio 2018 Anna Montesano

Paolo Crivellin e Angela Caloisi

Torna Uomini e Donne oggi su Canale 5 con una nuova puntata del Trono Classico. Si parte lì dove abbiamo lasciato le due troniste e in particolare con l'esterna di Sara Affi Fella e Emanuele Trimarchi. La tronista ha infatti avuto la possibilità di portare in esterna una seconda volta una delle sue scelte e Sara ha optato proprio per Trimarchi: tra i due grande affinità, tra abbracci e carezze. Si continua con l'esterna di Sara e Luigi che inizia tra accuse e tensioni e si conclude con un abbraccio. In studio intanto continua il lungo battibecco tra Emanuele e Lorenzo, che Sara trova "rosichi tanto", mentre i rivali capiscono che è proprio a Sara la sua preferita. Si continua con l'esterna di Nilufar con Giacomo che la porta in una galleria d'arte, tornati in studio Nilufar è soddisfatta dell’esterna, si è sentita rilassata, mentre Francesco l’ha trovata annoiata e Giacomo si sarebbe aspettato un’altra reazione.

PAOLO CRIVELLIN BACIA TUTTE TRANNE ANGELA...

Si passa ai tronisti e finalmente torna il sereno tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin. La corteggiatrice è pronta a ricominciare, sperando che anche per lui sia così. Bella anche l'esterna tra Paolo e Marianna Acierno che è suggellata da un nuovo bacio. Bacio che arriva per Paolo anche nell'esterna con Giorgia Caldarulo. Quando però si chiede al tronista a quale delle tre esterne abbia pensato di più, lui svela che è stata quella di Angela a colpirlo. Si conclude con le esterne di Nicolò Brigante che è stato invitato da Marta per una cena elegante ma che non ha invece portato fuori Virginia.

© Riproduzione Riservata.