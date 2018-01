VALERIO SCHIAVONE, ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Chi è? Il finalista di Saranno Famosi farà parte del cast ufficiale?

Valerio Schiavone è uno dei tre finalisti di Saranno Isolani e può ancora sperare di far parte del cast dell'Isola dei famosi 2018. Insieme a lui Deianara Marzano e Franco Terlizzi.

16 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Da Saranno Famosi all'Isola dei famosi 2018?

I nomi dei tre finalisti di Saranno Isolani sono stati ufficializzati ieri pomeriggio da Barbara d'Urso a Pomeriggio 5: i fortunati saranno Valerio Schiavone, Deianara Marzano detta 'La terribile' e Franco Terlizzi. Ognuno di loro potrà entare a Cayo Cochinos nella prima puntata dell'Isola dei famosi durante la quale Alessia Marcuzzi lancerà il televoto attraverso il quale sarà il pubblico da casa a scegliere l'unico concorrente che potrà proseguire la sua avventura nell'isola. Tra i tre finalisti, Valerio Schiavone è colui che ha un chiaro messaggio da comunicare: dimostrare che l'aspetto fisico non è tutto ma ciò che conta è la mente, ben più forte del corpo. Lui stesso aveva chiarito questo suo punto di vista nel video di presentazione. Valerio Schiavone tra i finalisti di Saranno Isolani

Chi è Valerio Schiavone, uno dei tre finalisti di Saranno Isolani?

Quarantenne di Taranto, il concorrente è un regista ma anche un insegnante e un monologhista. È stato Mister Universo a Bonus e Avanti un altro ma è la cultura ad essere da sempre il suo pensiero principale: Valerio ha infatti due lauree, tiene corsi di comunicazione e si diletta anche come dj e personal trainer. Adora mettersi a disposizione degli altri, motivo per cui si considera una persona spirituale. Sebbene in varie occasioni abbia sfruttato il suo corpo perfetto, il possibile naufrago "partecipa per dimostrare che la mente è più forte del corpo". Ci riuscirà? Chi desidera conoscerlo meglio e capire se questo obiettivo sia stato raggiunto durante l'esperienza a Playa Desolada potrà farlo a partire da stasera su Italia 1 a partire dalle ore 18:20, quando andranno in onda le pillole di quanto accaduto ai 10 naufraghi di Saranno Isolani. Un lungo speciale verrà invece trasmesso domenica 21 gennaio a partire dalle ore 23:30 sempre su Italia 1.

