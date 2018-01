Virginia Stablum/ Uomini e donne, niente esterna per lei, è crisi con Nicolò?

Virginia Stablum è pronta a conquistare Nicolò ma le cose tra loro non si mettono bene a Uomini e donne. Niente esterna per lei e polemiche in studio, cosa è successo?

16 gennaio 2018 Hedda Hopper

Virginia Stablum, Uomini e donne

Virginia Stablum è sicuramente partita come una delle favorite a questo trono classico di Uomini e donne e come possibile scelta del nuovo tronista Nicolò Brigante ma tutto è destinato a cambiare. Dopo una serie di esterne, pericolosi avvicinamenti e complicità, per l'ex di Ignazio Moser sembra essere arrivato già il momento di stanchezza. La puntata in onda oggi è stata registrata una settimana fa, a pochi giorni dalle vacanze natalizie, ma, a quanto pare, questo non a giocato a suo favore, anzi. Nella puntata di oggi scopriremo che la giovane non è stata scelta per l'esterna e che in studio Nicolò si è detto pronto anche a spiegare il perché di questa sua decisione. La tensione è alta in studio e proprio sul finire della puntata il tronista avrà modo di accusare Virginia di essere "apatica" e priva di interesse.

VIRGINIA STABLUM "APATICA", SI DARÀ DA FARE ADESSO?

Le stesse accuse ai danni della corteggiatrice arrivano direttamente dal parterre della trasmissione ma lei non sembra scomodarsi più di tanto. Virginia sembra molto attenta al comportamento delle sue rivali ma Nicolò ci tiene a precisare che al momento non ha intenzione di eliminarla almeno fino a che non la vedrà in azione. Il tronista si aspetta una sorpresa ma il fatto di chiederla direttamente alla corteggiatrice non migliorerà le cose in studio, anzi. Valentina comunica se ne va e Nicolò risponde che l’avrebbe eliminata lo stesso ma la stessa sorte potrebbe capitare anche a Virginia anche se le altre cercano di aprirgli gli occhi facendogli notare che lei non sembra poi così interessata a lui. Come andrà a finire la diatriba?

