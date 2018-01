“Questo maiale è Claretta Petacci”/ Gene Gnocchi video, bufera su DiMartedì: dove sono le donne indignate?

“Questo maiale è Claretta Petacci”, video. Dopo la battuta di Gene Gnocchi si scatena bufera su DiMartedì. Dove sono le donne indignate? Le ultime notizie sul caso che ha travolto il comico

17 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Il maiale fotografato tra i rifiuti di Roma? «Si chiama Claretta Petacci». E così volano le risate a DiMartedì, mentre sui social montava la protesta. Si abbatte così la bufera su Gene Gnocchi per la sua copertina nel programma di Giovanni Floris su La7. Il riferimento è a una delle pagine più controverse della storia d'Italia che ha toccato la sensibilità di molti, non a caso l'hashtag #genegnocchi è finito tra i trend topic della giornata di Twitter. «Ed io che pensavo che non potessero fare di peggio che violentarla, ucciderla, appenderla per i piedi a piazzale Loreto. Poi arriva Gene Gnocchi e supera ogni lurida vigliaccata dei suoi nonni», ha scritto un'utente indignata su Twitter. Altri si rivolgono direttamente a Laura Boldrini, presidente della Camera: «Nulla da dire sulla performance di Gene Gnocchi e Floris?». C'è anche chi ha chiesto una punizione per il comico: «Mi aspetto che venga cacciato a pedate da La7, preferibilmente da una donna».

Gli antifascisti possono essere più fascisti di questi ultimi? L'interrogativo rimbalza sui social network dopo il caso scoppiato per la copertina di Gene Gnocchi a DiMartedì. La battuta su Claretta Petacci, morta ammazzata senza aver commesso alcun crimine se non quello di aver amato Benito Mussolini, è un brutto scivolone per il comico che Alessandra Mussolini ha evidenziato su Twitter rilanciando il post di Vito Contesi. «Uccidere un fascista non è reato nemmeno dopo morta vero?? Nessuno si indigna... Lo fanno per #razzabianca! Siete persone... anche se di idee diverse da non rispettare!! Ed io non vi rispetto vi combatto!!», ha ritwittato l'europarlamentare di Forza Italia e nipote del Duce. Dove sono le donne indignate che combattono il femminicidio? E quelle che hanno denunciato le molestie? In realtà è scomparsa anche la sinistra radical-chic sempre sul piede di guerra quando si tratta di intervenire sulle battute maschiliste di Silvio Berlusconi... Intanto l'associazione no profit “Campo della Memoria”, che si è occupata del restauro della tomba monumentale della Petacci al Verano di Roma, ha fatto sapere di aver avviato la raccolta firme per chiedere l'allontanamento di Gene Gnocchi da DiMartedì.

