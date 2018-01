90 SPECIAL, CHE NE SANNO I 2000/ Nicola Savino riporta in tv gli anni '90 con Ivana Mrazova e Katia Follesa

90 Special, che ne sanno i 2000 debutta su Italia 1, alle 21.10, oggi mercoledì 17 gennaio: Nicola Savino, affiancato da Ivana Mrazova e Katia Follesa riporta in tv gli anni '90.

90 Special

Mercoledì 17 gennaio, in prima serata su Italia 1, Nicola Savino, con Ivana Mrazova e Katia Follesa, conduce la prima puntata di 90 Special, che ne sanno i 2000. Un programmo nuovo che permetterà anche ai più giovani di conoscere la magia degli anni ’90. Attraverso canzoni, film, telefilm, spot, oggetti, mode e tendenze, Nicola Savino riporterà in tv i mitici anni ’90 che, ancora oggi, vengono ricordati con grande nostalgia. Musica live, grandi ospiti, interviste, giochi cult dell’epoca riadattati in chiave moderna, un corpo di ballo, collegamenti in esterna e rvm con sequenze televisive e cinematografiche cult saranno gli ingredienti del programma che permetterà a chi ha vissuto la famosa decade di rivivere con un pizzico di sorriso quegli anni e ai ragazzi di oggi che conoscono gli anni ’90 attraverso i racconti altrui di conoscere un periodo che ha cambiato la vita di tutti. La parte comica del programma sarà affidata all’ironia di Katia Follesa mentre a rappresentare il mondo delle top model, simbolo degli anni ’90, ci sarà la bellissima modella ceca Ivana Mrazova, reduce dal successo ottenuto al Grande Fratello Vip 2017.

TUTTI I PROTAGONISTI DI 90 SPECIAL

Saranno tanti i compagni di viaggio di Nicola Savino che, con 90 Soecial, riporterà in tv anche i tormentoni musicali e televisivi di quegli anni. In ogni puntata ci saranno tre esperti che parleranno dei must della decade: il “tuttologo” Cristiano Malgioglio; l’”enciclopedico” Max Novaresi che racconterà le curiosità e gli aneddoti più interessanti degli anni ’90 e infine, il “collezionista” Ruggero Dei Timidi, che porterà in studio oggetti, giochi del periodo. Ci sarà anche un panel di “testimoni”, i cosiddetti “pezzi da ‘90” ovvero personaggi del mondo dello spettacolo che porteranno la loro testimonianza. Ad animare la serata, dal punto di vista musicale, ci sarà una coppia di deejay d’eccezione: i Two Fingerz. Infine, ci sarà anche un angolo social che consentirà ai telespettatori di inviare foto dell’epoca, immagini, oggetti e tutto ciò che è legato al fantastico mondo degli anni ’90. L’angolo social sarà gestito da Michele Cucuzza, simbolo degli anni ’90 avendo condotto il tg dall’88 al ’98.

