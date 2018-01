ALBERTO ANGELA/ La mia idea di Patria è quella di Ciampi, fondata sulle emozioni

Alberto Angela, sulla cresta dell'onda per il successo di "Meraviglie" su Rai 1, racconta il suo amore per l'Italia e il suo desiderio di far conoscere a tutti le sue bellezze.

17 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Alberto Angela

Questa sera, mercoledì 17 gennaio 2018, su Rai 1 va in onda la terza e penultima puntata di “Meraviglie - La penisola dei tesori” di Alberto Angela. Il programma ha riscosso un enorme successo (record di ascolti per le prime due puntate), Angela è salito agli onori della cronaca ed è stato definito il Chuck Norris della cultura o l'Indiana Jones della tv italiana. Dietro il successo di “Meraviglie” non c’è però solo il fascino del suo conduttore, ma anche un forte senso di identità e un profondo amore per la Patria: "La patria è quella di Ciampi, un presidente che amo molto ma non ho avuto la fortuna di conoscere. Prima di Ciampi la patria era un valore di destra, guerresco. Lui ha convinto gli italiani a fare pace con la bandiera e con l’inno", ha detto a Repubblica. Il figlio di Piero Angela ha definito il Presidente Carlo Azelio Ciampi "un uomo di bellezza": "La sua idea di Patria è fondata sulle emozioni, sui valori di una comunità e non sugli eserciti, sulla bandiera che sventola sul Battistero, a Pompei, nelle Langhe, sulla reggia di Caserta, sulle notti italiane che sono uniche al mondo". Alberto Angela ha poi esperesso il suo desiderio è far scoprire "le meraviglie italiane che gli italiani forse non conoscono abbastanza". Anche quelle che si trovano all'estero: “Il Louvre è un covo dove espongono la refurtiva: dovrebbero restituirci quello che ci è stato sottratto dopo il 14 luglio del 1789”, ha detto lanciando una stoccata ai francesi.

L'ITALIA E L'AMORE PER LA VITA

Stasera Alberto Angela ci accompagnerà a scoprire le bellezze di Pisa, Matera e delle Dolomiti. Sulla sua fan page di Facebook, il conduttore ha lasciato un messaggio per il sui pubblico, spiegando come si svilupperà il viaggio: “Ogni volta scopriremo cosa custodiscono queste meraviglie Unesco del nostro patrimonio. La loro bellezza e il loro fascino, in realtà, sono il frutto della genialità e soprattutto della grande saggezza delle generazioni che ci hanno preceduto. Dobbiamo a loro non solo questi luoghi magnifici ma anche il nostro modo di parlare, di pensare, di vivere... e, aggiungerei, di amare la vita come raramente si vede altrove”. Ancora una volta Angela esprime il suo orgoglio italiano, che è davvero contagioso. Gli ospiti della terza puntata saranno: Andrea Bocelli, Sergio Castellitto e Uto Ughi.

© Riproduzione Riservata.