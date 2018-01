AMICI 17, ALLIEVI SPAZZINI DI ROMA/ Le foto della punizione: eccoli mentre puliscono le strade della Capitale

Il settimanale Spy ha pubblicato le foto che ritraggono gli allievi di Amici intenti a pulire le strade di Roma. La punizione era stata decisa da Maria De Filippi.

17 gennaio 2018 Fabio Morasca

Gli allievi di Amici puliscono le strade di Roma (Spy)

Il settimanale Spy ha pubblicato le foto che ritraggono i ragazzi della classe di Amici, il talent show di Maria De Filippi, intenti a spazzare e a pulire le strade di Roma durante un turno di notte. La punizione, decisa dalla conduttrice Maria De Filippi e annunciata pubblicamente durante l'ultimo speciale del sabato di Amici, andato in onda sabato scorso su Canale 5, è avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 2018. Le foto degli allievi impegnati in lavori socialmente utili saranno disponibili nel numero del settimanale Spy che si troverà in tutte le edicole a partire dal prossimo 19 gennaio. Come possiamo vedere nelle foto, i ragazzi hanno indossato le divise dell'AMA Roma, la società che si occupa della raccolta e del trattamento dei rifiuti nella Capitale, e hanno cominciato a pulire le strade della città. Il settimanale ha riportato anche un altro particolare riguardo la punizione decisa da Maria De Filippi e appoggiata subito dal sindaco di Roma, Virginia Raggi.

AMICI 17: LA PUNIZIONE AVRA' UN SEGUITO

La notte di lavori socialmente utili trascorsa dai ragazzi di Amici, infatti, non sarà un'esperienza "una tantum" ma avrà un seguito. L'obiettivo di Maria De Filippi, infatti, è quello di sottoporre i ragazzi ad un vero e proprio corso di rieducazione civica a medio-lungo termine. Ciò significa che i ragazzi affronteranno altri notti come queste, almeno fino a quando la produzione del talent show lo riterrà opportuno. Ricordiamo che questa decisione eccezionale presa da Maria De Filippi è arrivata dopo la notizia di un festino troppo movimentato organizzato all'interno dell'hotel che ospita i ragazzi di Amici. Per questo motivo, quattro allievi, tre ballerini e un cantante, Vittorio Filippo, Nicolas e Biondo, sono stati temporanemente sospesi dalla scuola e, al momento, si stanno preparando per affrontare nuovamente l'esame di ammissione alla scuola. Queste sono state le parole della De Filippi rivolte ai ragazzi durante lo speciale di sabato scorso: "Non vi siete attenuti alle regole, se mio figlio si fosse comportato come voi, non sarei felice".

