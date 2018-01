AMICI 17/ Maria Fortuna al posto dell'eliminato Mose? La rivalità tra Carmen ed Emma, "colpa" di Einar?

Amici 17: Maria Fortuna al posto di Mose eliminato dalla commissione Canto? Un provino la potrebbe far entrare nel programma di Maria De Filippi. Quale sarà la decisione dei professori?

17 gennaio 2018 Fabio Morasca

Maria Fortuna entrerà ad Amici? (Witty Tv)

Dopo le polemiche che hanno caratterizzato lo speciale del sabato di Amici 17, andato in onda lo scorso 13 gennaio, si è tornati finalmente a parlare di canto e di ballo all'interno del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Durante i daytime andati in onda oggi, martedì 16 gennaio 2018, gli appassionati di Amici hanno potuto vedere l'eliminazione di Mose. A causa della doppia sconfitta della squadra del Ferro contro i componenti della squadra di Fuoco, infatti, un allievo della squadra del Ferro ha dovuto abbandonare la scuola per sempre. La decisione della commissione di canto composta da Rudy Zerbi, Carlo Di Francesco, Giusy Ferreri e Paola Turci è ricaduta su Mose che, nel "duello" finale, ha avuto la peggio contro i The Jab. Sui social network, l'eliminazione di Mose è stata accolta pressoché con equilibrio tra commenti favorevoli e pareri negativi provenienti, ovviamente, dai sostenitori del giovane cantante.

AMICI 17, IL PROVINO DI MARIA FORTUNA

Il posto dell'eliminato Mose, però, potrebbe essere presto occupato da una new-entry. In questi giorni, infatti, abbiamo visto il provino della cantante Maria Fortuna davanti alla commissione di canto. L'esito del provino è stato assolutamente positivo: la giovane cantante proveniente da Pescara ha eseguito tre canzoni, un brano di Jessie J. e due evergreen italiani: Cu’mme di Mia Martini e Roberto Murolo e Sei bellissima di Loredana Bertè. La cantante ha emozionato soprattutto Paola Turci. Maria Fortuna, inoltre, ha anche raccontato la propria storia personale costellata da periodi molto difficili. Maria Fortuna ha definito il provino per Amici come il momento più importante della sua vita che vuole giocarsi fino in fondo per vincere le sue paure ed emergere. La Turci ha definito Maria Fortuna come un "leone che sta piangendo". Le impressioni, quindi, sono più che positivi e l'ingresso nella scuola di Amici potrebbe essere soltanto una questione di tempo.

I MOTIVI DELLA RIVALITA' TRA CARMEN ED EMMA

Oltre allo "scandalo" festini e alla punizione socialmente utile, un altro argomento che tiene banco ad Amici è la rivalità tra Carmen ed Emma e la ritrosia sempre di Paola Turci nei riguardi della giovane cantante siciliana. Dopo averle rimproverato il fatto di essere troppo gentile e quasi accondiscendente, la cantautrice e docente di canto ha deciso nuovamente di richiamare Carmen per rimproverarle il comportamento tenuto con Emma. La Turci ha rinfacciato a Carmen il suo desiderio di piacere per forza a tutti, una cosa che, stando alla cantautrice, non è possibile. L'insegnante, quindi, ha proceduto con vecchi e nuovi consigli a Carmen: lasciarsi andare ed evitare sorrisi finti di circostanza. Nella rivalità tra Carmen ed Emma, però, ci sarebbe anche l'ombra del gossip: ad Einar, infatti, Emma sembrerebbe essere non affatto indifferente e ciò avrebbe procurato la gelosia di Carmen. Queste voci corrispondono al vero?

