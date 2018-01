ASCOLTI TV/ 16 gennaio 2018: vince Romanzo Famigliare su Rai 1, buon debutto per Il Terzo Indizio su Rete 4

La quarta puntata di Romanzo Famigliare su Rai 1 batte il film Ma che bella sorpresa su Canale 5. Gli ascolti della prima serata di martedì 16 gennaio 2018.

17 gennaio 2018

Romanzo Famigliare su Rai 1

La prima serata di martedì 16 gennaio 2018 è stata vinta da “Romanzo Famigliare”, la fiction di Rai 1 con Vittoria Puccini, che con la quarta puntata ha conquistato 5.067.000 spettatori pari al 20.4% di share. Buon risultato anche per lo show di Amadeus “Stasera Tutto è Possibile”, che ha sfiorato i 2 milioni di spettatori: il programma di Rai 2 ha interessato 1.965.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai3 #CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer che ospitava Gessica Notaro, ha raccolto davanti al video 870.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su La7 Giovanni Floris ha ospitato Luigi Di Maio a “diMartedì”: il talk show ha registrato 1.494.000 spettatori con uno share del 6.5%.

LE RETI MEDIASET

Per quanto riguarda le reti Mediaset, su Canale 5 il film “Ma Che bella Sorpresa” con Claudio Bisio e Frank Matano ha raccolto davanti al video 2.892.000 spettatori pari al 12% di share. Su Italia 1 il film “Harry Potter e la Pietra Filosofale” - la saga del maghetto verrà proposta per intero per 8 martedì - ha intrattenuto 2.003.000 spettatori con l’8.9% di share. Ieri sera su Rete 4 ha preso il via la nuova edizione di “Il Terzo Indizio”, condotto da Barbara De Rossi: “Miglior risultato di sempre per #IlTerzoIndizio! L'esordio della nuova stagione del programma condotto da @BarbaraDeRossiO conquista 1.484.000 spettatori totali, con una share del 6.32% sul pubblico 15/64 anni”, ha annunciato su Twitter l’ufficio stampa di Mediaset.

