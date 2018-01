Aaron/ Chi è il gigolò che Tina Cipollari ha regalato a Gemma Galgani a Uomini e Donne?

Aaron, chi è il gigolò che Tina Cipollari ha regalato a Gemma Galgani: le presentazioni con la dama nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne.

17 gennaio 2018 Redazione

Aaron, il gigolò che Tina ha regalato a Gemma

Sorpresa di Tina Cipollari a Gemma Galgani nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La bionda opinionista ha deciso di fare un regalo alla dama storica della trasmissione di Maria De Filippi regalandole un gigolò. Lui si chiama Aaron, ha 30 anni e ha sempre lavorato come commesso e pasticcere. Aaron, infatti, nel corso degli anni, ha alimentato la sua passione per la pasticceria. Le entrate del suo lavoro da pasticcere, però, non gli permettevano di arrivare in tranquillità alla fine del mese. Aaron, così, comincia a cercare un altro lavoro fino a quando non si presenta l’occasione di trasformarsi in gigolò, una professione a cui non aveva mai pensato nonostante la sua passione per le donne. Bello, giovane e aitante, Aaron è molto corteggiato e una sera accetta di uscire con una donna di 40 anni che, a fine serata, si offre di pagarlo per la compagnia ricevuta. Aaron, così, capisce che quella del gigolò può trasformarsi in una vera professione. Da una sporadica esperienza ad un lavoro vero e proprio il passo è breve. Aaron comincia così a mettersi al servizio delle donne che, in sua compagnia, si sentono capite e ascoltate.

AARON, IL REGALO PER GEMMA GALGANI

Aaron sponsorizza la propria attività su un sito internet dove si legge: “Fidanzato finto, personal shopper, gigolò per donne under ed over, gigolò per vacanze, prova di fedeltà, tattiche di ingelosimento, casual over...”. Tina Cipollari ha così colto al volo l’occasione per sorprendere Gemma Galgani e farle un regalo inaspettato. L’incontro tra Aaron e la dama storica scatenerà l’ironia dei presenti nello studio di Uomini e Donne e del pubblico ma anche l’imbarazzo di Gemma. Tina, sicura che la dama sia alla ricerca di un giovane uomo con cui trascorrere le sue giornate, ha chiamato in studio Aaron che si offrirà di fare compagnia alla Galgani anche solo per una sera. La dama accetterà il regalo di Tina Cipollari anche solo per far ingelosire Giorgio Manetti di cui continua ad essere innamorata?

