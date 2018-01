Alta Fedeltà/ Su La7 il film con John Cusack e Jack Black (oggi, 17 gennaio 2018)

Alta Fedeltà, il film in onda su La7 oggi, mercoledì 17 gennaio 2018. Nel cast: John Cusack, Iben Hjejle, Todd Louiso e Jack Black, alla regia Stephen Frears. Il dettaglio della trama.

17 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su La7

NEL CAST JOHN CUSACK

Il film Alta Fedeltà va in onda su La7 oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, alle ore 23.15. Una pellicola che è stata prodotta nel 2000 da una collaborazione tra Stati Uniti e Gran Bretagna da Tim Bevan, Rudd Simmons, Mike Newell, Alan Greenspan, Liza Chasin, D.V. DeVincentis, Steve Pink e John Cusack mentre la regia è stata affidata a Stephen Frears. La colonna sonora è stata composta da Howard Shore. Tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore britannico Nick Hornby, il film, vanta nel suo cast attori del calibro di John Cusack, Iben Hjejle, Todd Louiso, Jack Black, Lisa Bonet, Joan Cusack, Tim Robbins, Lili Taylor, Catherine Zeta-Jones, Drake Bell, Joelle Carter e Bruce Springsteen. Cast stellare per questo film di successo. Il protagonista del film, Rob Gordon, è stato intepretato da John Cusack, un tempo idolo delle ragazzine, ora attore di grande spessore e produttore cinematografico. Lo ricordiamo in titoli come Rischiose abitudini (1990), Con Air (1997), Essere John Malkovitch (1999), 1408 (2007) e l'apocalittico 2012 (2009). Al suo fianco l'attrice danese Iben Hjejle (I vestiti nuovi dell'imperatore nel 2001 e Defiance – I giorni del coraggio nel 2008), Todd Louiso (ha recitato nella serie tv Phenom, dal 1992 al 1994 e in Jerry Maguire nel 1996) e il cantante e comico Jack Black, leader della band Tenacious D (lo ricordiamo in Amore a prima svista nel 2001, in School of Rock nel 2003 e a partire dal 2008 nella serie di film di Kung Fu Panda, dove doppia il personaggio di Po). Una parte minore è fatta anche da Joan Cusack, sorella di John Cusack (Una donna in carriera nel 1988 e In & Out nel 1997) e una menzione particolare va al grande cantante Bruce Springsteen, che intepreta se stesso. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ALTA FEDELTÀ, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film Alta fedeltà è Rob Gordon, un giovane appassionato di musica e proprietario di un negozio di vinili dove lavora assieme agli amici di sempre, Barry e Dick. Il lavoro presso il negozio è fatto più che altro di lunghe chiacchierate, durante le quali i tre amici hanno preso l'abitudine di stilare delle classifiche. Si tratta di “Top 5”, su qualsiasi argomento venga loro in mente, non solo in campo musicale (di cui i tre sono grandi conoscitori), ma anche e soprattutto in campo amoroso. Rob è infatti abituato a classificare in questo modo le precedenti relazioni, rendendo questa consuetudine delle Top 5 una sorta di forma mentis nella quale cerca di razionalizzare i motivi della fine dei rapporti. Per avere un quadro di insieme, Rob rifrequenta le sue vecchie fiamme, che si confidano con lui sui difetti di lui che hanno portato alla rottura. Alta fedeltà è un viaggio introspettivo, un'auto-analisi ironica e brillante che svela luci e ombre dell'amore e dei limiti emotivi degli esseri umani.

