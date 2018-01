BEAUTIFUL / Rick e Maya prolungano il loro viaggio a Parigi, Nicole sempre più in crisi (17 gennaio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 17 gennaio: Rick e Maya decidono di restare qualche giorno in più a Parigi, lasciando Lizzie insieme a Nicole e Zende.

17 gennaio 2018

Beautiful

La notizia della probabile sterilità di Nicole continuerà ad essere grande protagonista della puntata di Beautiful di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. In essa Nicole sarà profondamente turbata dalla scoperta dei suoi problemi, dovuti proprio dalla sua prima gravidanza. Diverso sarà lo stato d'animo di Zende, che non starà nella pelle dalla gioia dopo avere ricevuto la proposta di entrare nell'equipe di stilisti al posto di Thomas. I due coniugi Dominguez si troveranno faccia a faccia, pronti a parlare delle ultime novità. Ma se nel caso di Zende si tratterà di ottime notizie, Nicole avrà il difficile compito di raccontare come il loro sogno di diventare genitori potrebbe essere già giunto al capolinea. Come prenderà Zende una simile notizia? Riuscirà a tirarla su di morale, convincendola a non smettere di sperare?

Beautifu: Rick e Maya prolungano il soggiorno a Parigi

Se a Los Angeles avrà luogo il dramma di Nicole, causato dall'eccessiva generosità della sorella, a Parigi Rick e Maya saranno concentrati nel servizio fotografico per la Forrester Creations. Nell'appuntamento odierno con Beautiful la coppia deciderà di prolungare di qualche giorno la permanenza nella capitale francese per portare a termine con tutta a calma i loro impegni. Non avrà nessun pensiero riguardante la piccola Lizzie, in buone mani insieme agli zii Nicole e Zende. Ciò che i coniugi Forrester non potranno sospettare saranno gli sviluppi relativi alla sterilità di Nicole che, in questa triste situazione, si sentirà sempre più vicina alla bambina che lei stessa ha messo al mondo. Il forte senso di maternità nei suoi confronti si farà sempre più forte, così come il pensiero che lei ha già visto realizzare il suo sogno di diventare madre. Fin dove porteranno questi dubbi? Nicole approfitterà dell'assenza di Rick e Maya per legarsi sempre più a Lizzie?

