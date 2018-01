BELEN RODRIGUEZ/ E Andrea Iannone vanno a convivere? Intanto il nido d'amore della coppia è pronto...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono pronti per la convivenza? La coppia più chiacchierata del momento presenta il suo nido d'amore a Lugano, in Svizzera.

17 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez e Andrea Iannone andranno presto a convivere? La possibilità appare quasi una certezza guardando le ultime Instagram Stories della modella argentina. In essa si vede una foto del pilota davanti ad un ulivo, il tutto accompagnato dalla didascalia: "Finally home is ready" (la casa è finalmente pronta). Tale immagine pare sia scattata a Lugano, in Svizzera dove il pilota risiede già da qualche anno, e secondo quanto traspare dai terrazzamenti che si notano in sottofondo sembra che la villa possa trovarsi nei pressi del lago. Una casa da sogno, proprio come la conduttrice ha sempre desiderato? La voce di una possibile convivenza tra la coppia più chiacchierata del gossip italiano si era già diffusa qualche mese fa anche se la destinazione più probabile sembrava essere Milano. Entrambi avevano visitati diversi appartamenti del capoluogo lombardo, alla ricerca del nido d'amore perfetto, anche se le ultime notizie confermano come la loro scelta sia stata poi fatta altrove.

Belen Rodriguez si trasferirà a Lugano con Santiago?

Il settimanale Chi, da sempre molto informato sulle sorti di Belen Rodriguez, era stato il primo a segnalare le novità riguardante la ricerca perfetta per Santiago. Qualche mese fa aveva infatti dichiarato che la modella argentina e Andrea Iannone avessero avvistato una splendida villa dove 'il piccolo Santiago potrà godersi l'aria buona del lago e il verde dei monti'. E quale luogo meglio di Lugano potrà fare al caso loro? Tanti ancora i dettagli da chiarire riguardo il nuovo nido d'amore della coppia: oltre al luogo, anche le modalità di acquisto (si tratta di una spesa condivisa o il proprietario è solo uno dei due fidanzati?) e soprattutto i tempi di trasferimento. Santiago ha cominciato da poco l'asilo, uno dei prestigiosi di Milano, città nella quale la stessa Belen ha molti dei suoi impegni lavorativi. Per non dimenticare che proprio a Milano si è recentemente trasferito Stefano De Martino che (escludendo i tre mesi in Honduras per L' Isola dei famosi) ha scelto il suo nuovo domicilio proprio per stare vicino al suo bambino.

