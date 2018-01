CARLOTTA FERLITO E FRANK CHAMIZO/ La coppia di sportivi pronta a sorprendere (Dance Dance Dance)

La campionessa di ginnastica Carlotta Ferlito ed il lottatore Frank Chamizo nel programma di Fox Life. Per lui un utile diversivo prima dei campionati Europei.

17 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Carlotta Ferlito e Frank Chamizo a Dance Dance Dance

Il lottatore italiano di origini cubane Frank Chamizo è protagonista su Fox Life del programma Dance Dance Dance, in coppia con la campionessa di ginnastica Carlotta Ferlito. Una coppia di grande sportivi che riescono sempre a tenere alto l’onore del tricolore ma che tuttavia, come ha ricordato lo stesso Chamizo in una intervista recentissima rilasciata al portarle OASport, è caratterizzata da grande differenze caratteriali: “La tv? Meglio continuare a lottare. Il 2017 per me è stato incredibile: dopo aver vinto tutto, volevo prendermi una pausa, pensando che DDD mi avrebbe aiutato a staccare ma invece tra gli orari di registrazione e le mille prove ho lavorato più di prima. Comunque ho conosciuto delle belle persone e mi sono divertito. Carlotta Ferlito è una bellissima persona, anche se devo dire che siamo molto diversi: alcune volte ci siamo trovati, altre meno”. Dunque le parole di Chamizo lascerebbero intendere a qualche frizione durante l’esperienza mediatica.

UN NUOVO OBIETTIVO PER ENTRARE NELLA STORIA

Carlotta Ferlito oltre ad essere una straordinaria campionessa di ginnastica è anche un volto televisivo abbastanza noto avendo preso parte al programma in onda su MTV, Ginnaste - Vite parallele ed aver fatto parte del corpo di ballo della 62esima edizione del Festival di Sanremo. Per quanto riguarda Chamizo che è reduce da un 2017 straordinario per risultati conseguiti, ci sono in arrivo tantissimi obiettivi da centrare tra cui quello di rientrare nella categoria 74 kg per essere protagonista alle Olimpiadi: “Se c’è una cosa che mi frega è il cambio categoria: sono passato alla 70kg perché si pensava dovesse diventare olimpica, invece ora mi tocca aumentare e passare alla 74kg. E quella sì che è una categoria difficile. Ma ci penserò dal 2019. In ogni caso, se poi vinco anche in quella, passo alla storia per davvero”.

