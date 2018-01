CRISTINA MARINO E GIULIO BERRUTI/ Per loro il soprannome di secchioni (Dance Dance Dance 2)

Cristina Marino e Giulio Berruti nel talent Dance Dance Dance. La comune passione per la recitazione e la sana competizione sono le loro armi vincenti.

17 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Cristina Marino e Luca Argentero

Tra le coppie protagoniste di questa seconda edizione di Dance Dance Dance vi sono i due attori Cristina Marino e Giulio Berruti. Secondo le anticipazioni, Cristina e Giulio nella sala prove sono diventati molto affiatati come coppia di ballerini, pronti a fare del loro meglio per dare filo da torcere agli altri protagonisti del talent. Entrambi sono giovani e hanno una forte passione per la recitazione nonché una bellezza superlativa. Cristina Marino e i suoi occhi intensi le hanno permesso di essere paragonata a Brigitte Bardot, mentre Giulio Berruti ha conquistato in breve tempo la definizione di sexy symbol.

Cristina Marino nasce nel 1991, già a diciotto anni partecipa al film Amore 14 di Federico Moccia, da lì porte aperte al cinema recitando nella serie Casa & Bottega con Renato Pozzetto e Nino Frassica, poi Un passo dal cielo 4 e 1993 con Stefano Accorsi. Nel 2015 partecipa al film Natale ai Caraibi di Neri Parenti. Giulio Berruti invece viene conosciuto prima come modello per poi trovare la sua strada come attore in una produzione americana. La sua carriera in Italia esplode con la serie La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa in cui interpreta il ruolo del Marchese Andrea Van Necker. Le esperienze per lui non sono mancate, si è sempre messo alla prova recitando anche nel film Monte Carlo per la produzione di Nicole Kidman al fianco di Selena Gomez mentre in Italia ha interpretato l'ispettore Carlo Nigro in Squadra Antimafia - Il ritorno del boss.

CRISTINA MARINO: “LUCA È IL MIO GURU”

Cristina Marino è nota però soprattutto per essere la fidanzata di Luca Argentero. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, l’attrice e modella ha parlato del suo rapporto con Luca e di come la loro relazione sia cresciuta e maturata: “Lui è diventato il mio guru. Condivido tutto, dal provino alla giornata di lavoro a un consiglio. Gli faccio duemila domande sul suo lavoro. Per me è un punto di riferimento. La cosa che mi piace è che so di esserlo anche io per lui. Penso che se due persone si scelgono è perché si rispettano e si stimano”. Ha speso parole anche per la loro passione comune per la montagna e lo sci: “Siamo due grandi amanti della montagna. A lui, oltre alla sciata classica con seggiovia, piace mettere gli sci larghi e portarmi in neve fresca. Io lo seguo perché finché imparo sono contenta! È un po’ più extreme ed è bello farlo con lui. Penso che ormai sono bravina e posso permettermi qualcosa di più avventuroso”.

Sui suoi progetti professionali, Cristina ha parlato della sua nuova esperienza a Dance Dance Dance: “Mi sto preparando per Dance Dance Dance, il programma Sky dove otto coppie si sfidano cercando di riprodurre dei videoclip. Il mio compagno di avventura è Giulio Berruti e fin da subito ci siamo presi il soprannome di secchioni. Ho trovato un’altra persona che quando lavora è assolutamente quadrata. Entrambi, finché il risultato non è come noi riteniamo essere giusto, stiamo in quella stanza. Questo mi stimola molto”.

