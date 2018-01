Cristina Plevani/ "Vivo alla giornata, faccio la cassiera perché mi serviva un contratto" (Mattino 5)

Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello, racconta ai microfoni di Mattino 5 perché ha deciso di lavorare come cassiera in un supermercato.

17 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Cristina Plevani, la storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, protagonista della tormentata storia d’amore con Pietro Taricone, ha cambiato vita. Dopo la popolarità e il bagno di folla, Cristina Plevani rifiuta molto proposte e torna alla sua vecchia vita. Oltre a lavorare come istruttrice di nuovo, Cristina lavora anche come cassiera part-time in un supermercato. La sua scelta ha scatenato accese polemiche. L’ex gieffina ha ricevuto tante critiche a cui oggi risponde dallo studio di Mattino Cinque. ”Credo che quello che conta nella società è stare in alto sulla scala gerarchica. Mi ha colpito il fatto che ci sia tanto clamore intorno al fatto che si possa lavorare in un supermercato. Io vivo la vita alla giornata. Io sono un’istruttrice di nuovo, faccio la cassiera perché mi serviva un contratto visto che sono sempre stata pagata ad ore. Credo che il lavoro in un supermercato sia visto come una sconfitta, Ti dico che a Natale ho chiamato una mia zia che vive in America e la prima cosa che mi ha detto è stato ‘perché sei andata a finire in un supermercato?”. A commentare la scelta di Cristina Plevani è Lory Del Santo che riconoscere all’ex gieffina la capacità di rimboccarsi le maniche. “Lo prenderei come esempio per tutti quelli che diventano famosi per un’ora e poi vanno in depressione perché aspettano la chiamata dal mondo dello spettacolo che non arriva mai”, dice Lory Del Santo.

NUOVA VITA NON SOLO PER CRISTINA PLEVANI

Non solo Cristina Plevani nello studio di Mattino Cinque. Nel salotto di Federica Panicucci ci sono tanti volti del mondo dello spettacolo che hanno cambiato vita. Simona Tagli, per anni simbolo degli anni ’90, ha deciso di cambiare vita aprendo un negozio in cui sfoggia la sua abilità da parrucchiera. Oltre a lei, anche l’ex calciatore Stefano Tacconi, dopo l’addio al mondo del calcio, si è dedicato alla ristorazione aprendo un ristorante e con la produzione di vino. “Ad un certo punto della mia vita ho sentito l’esigenza di avere una vita normale, di fare la mamma e così ho aperto un negozio proprio sotto casa. Dopo un po’ di gavetta, ho deciso di mettermi a lavorare direttamente”, ha dichiarato Simona Tagli. "Non è un lavoro il mio, ma una passione. Dopo l'addio al calcio, ho sempre avuto un piano a, b e c. Sono un creativo, la mattina mi sveglio e penso a quello che devo fare", spiega Tacconi che ha costruito una nuova carriera dietro i fornelli. C'è poi chi, dopo un grande successo, è tornata al suo vecchio lavoro come Katia Noventa che dopo il successo ottenuto con il Karaoke di Fiorello è tornata a fare la giornalista. Infine, c'è Mascia Ferri, ex gieffina, che dopo un grandissimo successo, ha deciso di fare la mamma e un'imprenditrce felice.

