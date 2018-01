DAMIANO DAVID/ Tatuaggio blasfemo? Il leader dei Maneskin risponde alle critiche

Damiano David dei Maneskin si è tatuato il volto di Gesù, con corona di spine in testa e un cuore sacro tra le mani. Ma il tatuaggio ha le sembianze del cantante. È polemica sui social.

17 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

I Maneskin

Damiano David dei Maneksin continua a far parlare di sé. Il giovane leader del gruppo secondo classificato a X Factor 11 ha pubblicato su Instagram la foto del suo nuovo tatuaggio: “La mia visione”, ha scritto a commento dell’immagine. Damiano si è tatuato sulla gamba il proprio volto imitando Gesù, con tanto di corona di spine e cuore sacro fra le mani. Il tatuaggio è stato molto criticato da una parte dei follower del cantante romano: “Damiano... questo mi sembra esagerato e inappropriato, occhio a quello che fai. Una volta diventato così popolare si hanno anche molte più responsabilità, non trasmettere messaggi sbagliati!”, scrive una mamma. “Il delirio di onnipotenza sta peggiorando! Mi stavi pure simpatico…” commenta un altro utente. I commenti sono stati così numerosi, che lo stesso Damiano ha risposto alle critiche: ”Non sono solito rispondere alle critiche ma oggi è d’obbligo. Voglio solo specificare che il mio tatuaggio non intende offendere né mancare di rispetto a nessuno. Non sento di dovere spiegazioni ma state certi che mai diffonderò messaggi d’odio, tutt’altro. Detto questo se vorrete sapere qualcosa, basterà rivolgersi con educazione, come ho sempre fatto anche io con tutti voi”, ha detto su Instagram.

I MANESKIN ALLA SFILATA DI FENDI

Nei giorni scorsi i Maneskin sono stati ospiti alla sfilata di Fendi, in occasione della Fashion week. Il gruppo era seduto in prima filma. Al fianco di Damiano David c’erano Liam Payne, ex degli One direction, e l’attore Jamie Campbell Bower. Il gruppo ha commentato la partecipazione alla sfilata di moda del celebre marchio di moda, pubblicando una foto su Instagram in cui appaiono vestiti Fendi dalla testa ai piedi: “Troppo glam per voi”, è la didascalia - in pieno stile Maneskin - allo scatto.

La mia visione @annatwiggytattooist grazie? Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar) in data: Gen 16, 2018 at 6:05 PST

