DANCE DANCE DANCE/ Al via la seconda stagione: i concorrenti in gara, la giuria e le prime esibizioni

Torna "Dance dance dance". La seconda edizione dello show di danza parte mercoledì 17 gennaio alle 21.10 su FoxLife e dal 19 gennaio sarà in chiaro alle 21.15 su Tv8.

17 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

I concorrenti della seconda edizione di "Dance dance dance" (Facebook)

Torna “Dance dance dance”, lo show di danza che unisce performance, reality e innovazione tecnologica grazie all’utilizzo della realtà aumentata e del videomapping. La seconda stagione di “Dance dance dance” parte oggi, mercoledì 17 gennaio, alle 21.10 su Foxlkfe e da venerdì 19 gennaio andrò in onda nasce in chiaro - sempre alle 21.15 - su TV8. Alla conduzione dello show è stata confermata Andrea Delogu, che sarà affiancata dal bikeblogger Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene e volto di Goal Deejay condotto da Diletta Leotta su SkySport1. Il compito di De Devitiis sarà di raccoglierà dal backstage i commenti a caldo delle coppie di ballerini prima e dopo le esibizioni sul palco. Novità anche nella giuri, che sarà composta da 4 giurati: i veterani Vanessa Incontrada e Luca Tommassini, saranno affiancati dal ballerino, coreografo e attore statunitense Daniel Ezralow e da Deborah Lettieri unica ballerina italiana a esibirsi nel Crazy Horse di Parigi dal 2012.

LE OTTO COPPIE IN GARA

Nella seconda edizione di “Dance dance dance” saranno otto le coppie di personaggi famosi che si sfideranno nella reinterpretazione delle più celebri coreografie tratte da videoclip, musical o film musicali. L’attore Giulio Berruti ballerà in coppia con la collega e modella Cristina Marino (fidanzata di Luca Argentero). L’ex calciatore Marco Delvecchio (già concorrente dell’ottava edizione di Ballando con le stelle) si esibirà in coppia con la figlia Federica. Il campione di nuoto Luca Marin farà coppia con Valentina Pegorer, una delle vincitrici dell’ultima edizione di Pechino Express. Il campione di lotta Frank Chamizo (bronzo ai Giochi Olimpici di Rio di Janeiro nel 2016 e medaglia d’oro agli Europei e ai Mondiali del 2017) farà coppia con la ginnasta Carlotta Ferlito (3 medaglie alle Olimpiadi giovanili, 3 medaglie europee, 6 titoli italiani), tra le protagoniste del programma “Ginnaste – Vite parallele!”. Tra le coppie in gara anche quella tutta al femminile composta dalle Donatella, Giulia e Silvia Provvedi. Spazio anche alla coppia di “influencer” Roberta Ruiu e Tommaso Zorzi di “Riccanza”. Scenderanno in pista due coppie anche nella vita reale: l’attore Dino Abbrescia con la compagna Susy Laude (protagonista di “The Comedians”) e la coppia di star di “Un posto al sole” Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti.

LE ESIBIZIONI DELLA PRIMA PUNTATA

In ognuna delle 10 puntate di “Dance Dance Dance” i concorrenti si esibiranno con una coreografia assegnata dal direttore artistico Emanuele “Laccio” Cristofoli. Al termine di ogni esibizione i quattro giurati assegneranno un voto da 1 a 10: le 2 coppie che otterranno il punteggio più basso entreranno nella Danger Zone, la zona eliminazione. Le coppie a rischio si esibiranno sulla stessa coreografia nel Dance Off, che decreterà chi dovrà lasciare definitivamente la pista da ballo. Ecco le esibizioni ella prima puntata. Frank Chamizo e Carlotta Ferlito interpreteranno “Hey Mama”, il video clip con David Guetta e Nicky Minaj. Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti balleranno sulle note di “A lovely night” dal film “La La Land”. Giulio Berruti e Cristina Marino scenderanno in pista sulle note di “Versace on the floor” di Bruno Mars. Marco e Federica Delvecchio balleranno nel saloon del video clip di “Timber”, il successo di Pitbull e Ke$ha. L’insolita coppia formata da Roberta Ruiu e Tommaso Zorzi si esibiranno su “California Girls”, il singolo di Kate Perry scritto in collaborazione con Snoop Dogg. Luca Marin e Valentina Pegorer reinterpretaranno il video di “Bye Bye Bye”, il primo singolo della boy band ‘N Sync. Giulia e Silvia Provvedi balleranno sulle note di “Lose my breath” delle Destiny’s Child. Infine Dino Abbrescia e Susy Laude si scateneranno con “Hey Ya!” degli Outkast.

