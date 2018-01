Don Burton / L'ex il marito di Dolores O'Riordan: un divorzio devastante per una donna fragile

17 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Don Burton

La morte di Dolores O’Riordan ha lasciato tutti senza parole nel mondo. La voce dei Cranberries si è spente improvvisamente a soli 46 anni ed oggi sono tanti gli interrogativi che resteranno senza una risposta. Non sono ancora chiare le cause della morte anche se si parla di un malessere interiore che Dolores si portava dietro dai tempi del divorzio da Don Burton, colui che è stato sui marito per 20 anni e che le ha regalato tre figli, Taylor, Molly e Dakota, che oggi hanno rispettivamente 20, 16 e 12 anni. Dopo il colpo di fulmine che li portò a sposarsi e a formare una splendida famiglia al punto che Dolores, dopo lo scioglimento dei Cranberries si ritirò dalle scene per poi riapparire nel 2007, i due divorziarono nel 2014. La fine del matrimonio, come spiega Red Ronnie in un toccante racconto, devastò totalmente Dolores O’Riordan che, dietro quella voce potente, nascondeva un animo fragile tanto che fu poi arrestata per aver aggredito una guardia in aeroporto. Il divorzio, dunque, chiesto da Don Burton, ha distrutto tutte le certezze di Dolores che non è più riuscita davvero a reagire.

IL SILENZIO DI DON BURTON

Dopo la notizia della morte di Dolores O’Riordan, Don Burton si è chiuso nel suo silenzio. I Duran Duran hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa della cantante ma il suo ex marito ha preferito, almeno per il momento, non rilasciare dichiarazioni ufficiali. Nonostante il divorzio, infatti, Dolores e Don Burton era uniti dai tre figli, simbolo di un amore grande e passionale. Don Burton è stato l’uomo che ha regalato, dal punto di vista privato, le gioie più grandi a Dolores, ma è stato anche quello che ha posto fine alla sua favola d’amore. Il finale è davvero triste e doloroso e, per il momento, Don Burton preferisce affrontare la situazione nell’intimità, dedicandosi solo ai suoi figli che d’ora in poi potranno contare solo sulla sua presenza.

