ELEPHANT WHITE/ Su Rai Movie il film con Kevin Bacon (oggi, 17 gennaio 2018)

Elephant White, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoeldì 17 gennaio 2018. Nel cast: Djimon Hounsou, Kevin Bacon e Jirantanin Pitakporntrakul, alla regia Prachya Pinkaew. Il dettaglio.

17 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST KEVIN BACON

Il film Elephant White va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, alle ore 23.20. Una pellicola d'azione che è stata prodotta negli Stati Uniti nel 2011 e diretta da Prachya Pinkaew mentre nel cast sono presenti gli attori Djimon Hounsou, Kevin Bacon, Jirantanin Pitakporntrakul, Weeraprawat Wongpuapan, Abhijati 'Meuk' Jusakul, Suteerush Channukoo. I protagonisti sono Kevin Bacon e Djimon Hounsou, entrambi molto noti nel panorama cinematografico internazionale. Il primo, attore fin da quando era piccolo, è famoso per aver preso parte a film di enorme successo, come Footloose del 1984, che lo fa salire all'apice del successo, Tremors nel 1990, Codice d'onore nel 1992, Mystic River nel 2003 e la fortunata serie tv The Following (2013-2015). Djimon Hounsou lo ricordiamo invece in Le quattro piume (2002), In America – Il sogno che non c'era (2002) e Blood Diamonds – Diamanti di sangue (2006) e la bella Jirantanin Pitakporntrakul (Trade of Innocents e Fighting Fish, entrambi nel 2012). Questo è il secondo film dove recitano insieme Kevin Bacon e Djimon Hounsou, apparsi anche nel film Beauty Shop, del 2005. Ma ecco in breve la trama del film nel dettaglio.

ELEPHANT WHITE, LA TRAMA DEL FILM

Il film narra le vicende di Curtie Church, uno spietato e freddo assassino su commissione, che viene ingaggiato per una missione a Bangkok. Lo scopo è far fuori un trafficante di armi e donne che in passato ha fatto prostituire e poi uccidere la figlia del mandante dell'assassinio assieme al resto della sua violenta gang di thailandesi. Le indagini per scovare il malvagio trafficante portano Curtie in un mondo squallido di criminalità, violenza e traffico di esseri umani, aiutato nella missione da una giovane prostituta e da un trafficante d'armi. Nulla si rivela però semplice e i rischi per chi è coinvolto sono tantissimi, tanto che è difficile riuscire a distinguere in modo netto i buoni dai cattivi.

