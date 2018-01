EMANUELE SCIERI/ Le conclusioni dell'inchiesta: "Non fu suicidio" (Chi l'ha visto?)

Emanuele Scieri, il caso a Chi l'ha visto: nella puntata del 18 gennaio le conclusioni dell'inchiesta sulla morte del parà a Pisa: "Non fu sucidio"

17 gennaio 2018 Fabio Belli

A Chi l'ha visto il caso di Emanuele Scieri

Si tornerà a parlare del caso del parà Emanuele Scieri nella puntata di “Chi l’ha visto” in onda oggi in prima serata su Rai 3. La morte di Scieri è, infatti, ancora avvolta da un velo di mistero. La conduttrice Federica Sciarelli lancerà un appello verso tutti coloro che stavano svolgendo il servizio di leva ed erano commilitoni di Emanuele presso la caserma “Gamerra” situata a Pisa. Nel corso delle indagini sono venute fuori pratiche di nonnismo molto pesanti all’interno della caserma, come un disgustoso rito chiamato “la comunione”, in cui alle reclute venivano somministrate feci umane precedentemente raccolte. Un racconto controverso che è stato confermato da alcuni e smentito da altri, ma che forse, pur essendo consuetudine nella caserma, era riferito a un periodo precedente al servizio di leva effettuato da Emanuele Scieri.

LE 6000 PAGINE DELL'INCHIESTA

A parlare della “Comunione” agli inquirenti era stato Enrico Celentano, Generale della Brigata Paracadutisti della “Folgore”, per la precisione durante l’audizione richiesta dalla Commissione Parlamentare d’Inchiesta istituita dopo la morte di Emanuele. “Raccoglievano escrementi umani con i quali facevano agli allievi la famosa “comunione”: un cucchiaio di questa roba che dovevano mandare giù. Ma la cosa credo sia finita negli anni. Dopo non ne ho sentito più parlare”, questa fu la deposizione di Celentano. Il caso torna alla ribalta di “Chi l’ha visto” dopo le conclusioni della stessa Commissione che ha affermato come la morte di Scieri, avvenuta ormai diciotto anni fa, non può essere avvenuta per suicidio come inizialmente ipotizzato. Secondo la Commissione il Parà venne aggredito prima di cadere nel vuoto. Un lavoro d’inchiesta durato circa 20 mesi con ben 45 persone udite e una documentazione raccolta di 6000 pagine, che ancora però non hanno fatto luce sulla vicenda, anche se sembra ormai chiaro come quello di Emanuele Scieri non sia stato un suicidio.

© Riproduzione Riservata.