Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sposano?/ La conduttrice: "Aspetto la proposta, sono all'antica!"

Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sposano? La conduttrice dichiara al settimanale Oggi: "Chiedetelo a lui! Aspetto la sua proposta.... sono all'antica!"

17 gennaio 2018 Anna Montesano

Elisa Isoardi e Matteo Salvini

Nozze sempre più vicine per Elisa Isoardi e Matteo Salvini? A svelare nuovi retroscena su una delle coppie più discusse degli ultimi tempi è proprio la nota conduttrice Rai nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Oggi. “Il 2018 sarà l’anno del matrimonio? Perché lo chiede a me? Io sono una donna all’antica. È l’uomo che deve chiedere alla sua donna di sposarlo…”. Così dice Elisa Isoardi, nel numero di Oggi in edicola da domani, torna finalmente a parlare di nozze. Non si parla però solo di matrimonio ma anche del rapporto che la lega al leader della Lega Nord: “Io e Matteo stiamo benissimo insieme. Abbiamo un equilibrio perfetto. Matteo è un uomo meraviglioso: non si direbbe, ma della coppia è lui quello “moderato” e paziente. - ammette la conduttrice, che continua - Io, a volte, sono un po’ lunatica, lo ammetto. Matteo è bravissimo a gestire la sua vita privata ed è un ottimo papà".

ELISA ISOARDI A LA PROVA DEL CUOCO DOPO LA CLERICI?

Così la Isoardi non trattiene la chicca finale: "Se gestisse così il Paese, posso assicurarvelo: saremmo in ottime mani”. Sul suo possibile ritorno alla Prova del cuoco dopo l'addio di Antonella Clerici, la Isoardi dichiara: “Sono voci di corridoio e non ne ho ancora parlato con il direttore di Rai 1, ma intendo farlo a breve. - non nega il piacere di riprendere quelle redini - Tornare a condurre La prova del cuoco mi piacerebbe perché è un programma che mi ha dato tanto. Ma non nascondo che mi piacerebbe altrettanto sperimentarmi in un’altra fascia, diversa da quella della mattina, dove lavoro ormai da tanti anni” conclude la Isoardi.

