Francesca Baroni sta male/ Sviene più volte: finisce in ospedale la fidanzata di Ruben, è incinta?

Doppio svenimento per Francesca Baroni trasportata d'urgenza in ospedale in ambulanza, come sta adesso? La fidanzata di Ruben sorvola sui dettagli ma se fosse una gravidanza?

17 gennaio 2018 Redazione

Francesca Baroni, Temptation Island

Malori e svenimenti per Francesca Baroni. La bella fidanzatina un po' arrampicatrice e un po' viziata della scorsa edizione di Temptation Island ha fatto passare ore di apprensione ai suoi fan. La bella mora è sempre molto attiva sui social dove spesso si lascia andare a lunghi messaggi d'amore e frasi romantiche dedicate al suo amato Ruben, ma qualcosa è cambiato nelle scorse ore e non è sfuggito ai suoi followers. Ma di cosa si tratta? Capogiri e svenimenti l'hanno messa ko mentre era a casa da sola ma per fortuna è arrivata al telefono ed è riuscita a chiamare suo padre che ha subito allertato i soccorsi. Dopo i controlli di routine e una flebo sembra che per lei sia arrivato il momento di tornare nella sua amata casa. Il racconto è un po' generico visto che Francesca non scende nei dettagli di quello che è successo e nemmeno della diagnosi, ma se si trattasse di gravidanza?

FRANCESCA BARONI È INCINTA?

Naturalmente i primi mesi di una gravidanza sono sempre quelli più delicati e spesso le donne vanno incontro a nausea, malessere generale e addirittura debolezza, capogiri e svenimenti. I fan già gongolano all'idea che la relazione di Ruben e Francesca possa andare avanti proprio come il giovane ha sempre sognato con la creazione di una famiglia ma altri, invece, temono che la giovane possa stare male per troppo stress o addirittura una dieta rigida. Chi avrà ragione? Al momento nessuno, intanto Francesca sui social scrive: "“Ragazzi volevo tranquillizzarvi, sono a casa e sto bene. Ieri mattina ero sola in casa ed ho avuto un brutto svenimento, più di uno in realtà. Sono riuscita ad arrivare al telefono e chiamare mio padre, che è subito uscito dal lavoro ed ha chiamato i soccorsi [...]Non entro nei dettagli degli effetti fisici pre e post malore. Mi hanno portata via in ambulanza, ma dagli accertamenti è tutto ok. Devo solo stare un po’ a riposo". Che sia davvero il riposo che si ordina alle donne incinta?

