Francesco Monte e Paola Di Benedetto/ Flirt all'Isola dei Famosi 2018? Signorini svela: "Lui l'ha puntata!"

Francesco Monte e Paola Di Benedetto, sta nascendo il primo flirt all'Isola dei Famosi 2018? Alfonso Signorini svela a Casa Signorini: "Lui l'ha puntata!"

17 gennaio 2018 Anna Montesano

Francesco Monte

I naufraghi della nuova edizione dell'Isola dei Famosi sono partiti ma sembra proprio che siano già arrivati i primi gossip direttamente dall'Honduras. In particolare sembra essere già scoccata la scintilla tra due tra i più giovani concorrenti in gara; chi? Francesco Monte e la bella Paola Di Benedetto! A lanciare lo scoop è Alfonso Signorini nel corso del nuovo appuntamento con la sua "Casa Signorini", alla quale hanno partecipato molti volti noti di Uomini e Donne e dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Secondo il direttore del settimanale Chi, Francesco Monte "ha puntato la Di Benedetto. Infatti anche nella foto di Tv Sorrisi e Canzoni li vediamo già vicini". Un'indiscrezione che stuzzica i fan dell'ex tronista di Uomini e Donne, nonchè ex fidanzato di Cecilia Rodriguez che, quando si annuncia lo scoop in questione, è proprio al fianco di Signorini.

FRANCESCO MONTE ALL'ISOLA: LA FRECCIATINA DI IGNAZIO MOSER

La showgirl argentina non mostra particolare interesse alla notizia, augurandogli il meglio per questa avventura quando Alfonso Signorini la stuzzica sulla questione. Diversa è invece la reazione di Ignazio Moser, ospite con Cecilia a Casa Signorini. Il nuovo fidanzato della Rodriguez, ancora una volta stuzzicato da Alfonso, risponde: "Io direi ‘grazie‘, perché penso che è per lui anche un’occasione di lavoro importante…", poi gli augura di fare una bella esperienza. Chissà se Francesco Monte, che da oggi è ufficialmente in Honduras, sarà contento di questi particolari auguri per la sua permanenza all'Isola dei Famosi...

