GIANFRANCO FUNARI/ In un reality? La moglie Morena Zapparoli “svela” la verità su Instagram

Morena Zapparoli, moglie di Gianfranco Funari, risponde alle critiche sui social e rivela che il conduttore scomparso nel 2008 era stato in trattativa per partecipare a un reality.

17 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Morena Zapparoli (Instagram)

Nei giorni scorsi Morena Zapparoli, moglie di Gianfranco Funari (scomparso nel 2008), ha espresso sui social il suo sostegno a Nino Formicola, alias Gaspare, che sarà uno dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi al via il prossimo 22 gennaio su Canale 5. “Ho sentito al telefono #ninoformicola alias #gaspare e gli ho fatto un grande in bocca al lupo per l'avventura all'Isola dei Famosi. Gli ho detto di fregarsene delle critiche che immancabilmente ci sono e ci saranno perché ha fatto benissimo ad accettare questa opportunità che è, a tutti gli effetti, un'occasione di lavoro e, in tutta franchezza, l'avrei accettata anche io. La sua bellissima compagna Alessandra è orgogliosa di lui e, da lassù, lo sarà anche Andrea, il mitico commissario Zuzzurro”, ha scritto la Zapparoli. Il lungo post ha dato il via a una serie di commenti da parte degli utenti, tra questi alcuni hanno chiamato in causa Gianfranco Funari scatenando l’ira della conduttrice. “Funari ci avrebbe ca*ato sopra giustamente”, “Dell'isola dei famosi non gli sarebbe fregato nulla ne sono convinto… un programma di serie Z” e “È mia convinzione che lui non l'avrebbe fatto perché era un pochettino più serio di te”, insiste un utente ribadendo che il conduttore non avrebbe mai fatto un reality. All’inizio la Zapparoli ha risposto con gentilezza: “Non puoi sapere cosa avrebbe fatto Gianfranco. Non credo avrebbe accettato l'Isola per motivi di salute ma un altro reality magari sì”. Poi davanti all’insistenza di certi utenti, ha deciso di mettere in chiaro le cose.

FUNARI ERA IN TRATTATIVA PER UN REALITY

Morena Zapparoli non ci sta a leggere commenti su marito, da parte di persone che non l’hanno conosciuto: “Allora, siamo qui a ribadire per l'ennesima volta che non voglio e non permetto a nessuno, ripeto a nessuno, di dire che Gianfranco avrebbe detto o fatto questa cosa o quell'altra cosa in determinati frangenti perché Gianfranco non c'è più e io esigo rispetto nei suoi confronti”, è l’incipit del lungo post della conduttrice. La Zapparoli criticando chi parla senza sapere, rivela che Funari in passata aveva pensato di partecipare a un reality: “C'è qualcuno di voi che insiste nel dire che Gianfranco non avrebbe mai partecipato ad un reality. Sbagliato! Io so che c'è stata una mezza trattativa parecchi anni fa per un reality perché Gianfranco, essendo un uomo di spettacolo, non ha mai chiuso le porte a nessuna opportunità ma siccome adesso Gianfranco non c'è più voglio che la piantiate con queste assurde prese di posizione su cose di cui non siete assolutamente a conoscenza”. La Zapparoli è un fiume in piena e risponde a chi l’ha accusata di essere poco seria: “Sempre quel qualcuno dice di essere sicuro al 100% che Gianfranco non avrebbe mai accettato di partecipare ad un reality perché era un pochettino più serio di me (che invece vi ho preso parte nel 2009 e lo rifarei se me lo proponessero)... evidentemente per essere così sicuro, si vede che con Gianfranco era sposato lui e non me ne sono mai accorta. Se essere seri significa scrivere commenti del genere preferisco essere molto poco seria”. Ricordiamo infatti che Morena Zapparoli ha partecipato alla quarta edizione de “La fattoria” condotta da Paola Perego, su Canale 5, classificandosi seconda.





