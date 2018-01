GIULIA E SILVIA PROVVEDI/ Fabrizio Corona contrario alla partecipazione della fidanzata (Dance Dance Dance 2)

Giulia e Silvia Provvedi tra le otto coppie di Dance Dance Dance. Le due cantanti pronte a sbaragliare la concorrenza. Per Silvia una piccola crisi con Fabrizio Corona.

17 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Silvia Provvedi a Dance Dance Dance 2

Al via la seconda stagione di Dance Dance Dance: tra i protagonisti le cantanti Giulia e Silvia Provvedi. La loro vivacità e esuberanza è cosa nota e le aiuterà sicuramente a sbaragliare la concorrenza agguerrita del talent. Vediamo però nel dettaglio la loro carriera. Tutto ha inizio con la sesta edizione di X Factor dove ottennero il sostegno di Arisa che le ribattezzò Le Donatella in onore della Rettore. Nonostante le due sorelle modenesi non vinsero quella edizione di X Factor seppero conquistare una gran fetta di pubblico. Nel 2013 pubblicano il primo disco Unpredictable, per poi incidere l’anno successivo il singolo Scarpe Diem. Il momento per Le Donatella di maggiore popolarità arriva nel 2015 con la partecipazione e poi vittoria a L’Isola dei Famosi. Negli anni successivi sfondano anche come modelle posando per Playboy. Giulia e Silvia Provvedi possono annoverare nella loro carriera anche un’esperienza nella conduzione. Alle due sorelle infatti viene affidata la conduzione di un talent dedicato al mondo del surf, Pro Surfer.

SILVIA PROVVEDI: “ALL’INIZIO FABRIZIO NON VOLEVA CHE PARTECIPASSI AL PROGRAMMA”

Silvia Provvedi è spesso balzata agli onori della cronaca per la sua frequentazione con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ora detenuto al carcere di San Vittore. Silvia Provvedi ha sempre appoggiato il suo fidanzato, sostenendolo in questi mesi lunghi e difficili di carcere motivata dalla speranza di poterlo finalmente riabbracciare a casa. In una recente intervista rilasciata a Novella 2000 Silvia Provvedi ha raccontato come Fabrizio Corona fosse contrariato all’idea che lei partecipasse al programma televisivo, per poi accettare la cosa di fronte alle rassicurazioni della Provvedi: “All’inizio Fabrizio non voleva che partecipassi al programma Tv, temeva di perdermi, ma l’ho rassicurato: continuerò ad andarlo a trovare in carcere tutte le settimane.

Per me è più faticoso, ma le mie scelte non devono pesare sulla persona, che è quella cui tengo di più. Come lui non deve far pesare a me la sua situazione”. Nella stessa intervista, avvenuta prima delle festività natalizie, Silvia Provvedi ha spiegato che avrebbe trascorso con Fabrizio Corona il Natale a San Vittore: “Il 24 e il 31 dicembre sono a San Vittore con lui. Questo purtroppo è il secondo Natale in cui il mio compagno non è a casa con me. Ma non mi arrendo: andrò da lui a San Vittore il giorno della vigilia di Natale e il 31 dicembre per festeggiare Capodanno. Saremo vicini come sempre. Io e Fabri ne abbiamo affrontate tante, siamo molto uniti”.

