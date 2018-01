Gemma Galgani e Giorgio Manetti/ Uomini e donne, i due protagonisti tra balli, baci ed gigolò!

Gemma Galgani e Giorgio Manetti tornano al centro dello studio a Uomini e donne, i due protagonisti del trono over rallegrano i fan tra balli, baci ed un gigolò, cosa succederà?

17 gennaio 2018 Hedda Hopper

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Giorgio Manetti e Gemma Galgani tornano in scena oggi pomeriggio con la prima puntata del trono over di Uomini e donne. I due negli ultimi tempi hanno avuto molte occasioni di avvicinarsi tra baci e balli ma anche di finire al centro delle polemiche. In particolare, è proprio la bella dama toscana ad aver attirato i commenti negativi del popolo dei social e anche dei presenti in trasmissione visto che molte dame e la stessa Tina Cipollari ha trovato esagerato il comportamento di Gemma Galgani. La dama non solo sta tentando il tutto per tutto per conquistare Giorgio Manetti ma, durante un ballo, ha addirittura chiesto un bacio, come se fosse l'ultimo. La rivelazione è arrivata la scorsa settimana quando Maria De Filippi ha deciso di mandare in onda l'audio registrato durante il loro ballo. Le accuse alla dama non sono mancate e oggi ci saranno ancora delle polemiche in relazione a questo.

IL REGALO DI TINA E LE POLEMICHE RELATIVE AL LORO AVVICINAMENTO

Tina Cipollari ha pensato bene non solo di prendere in giro Gemma ricreando nuovamente la sua ultima esterna con Giorgio, ma annuncia l'arrivo di un regalo per la dama torinese. Tina Cipollari ha fatto arrivare in studio un gigolò proprio per intrattenere sessualmente la sua rivale. Gemma Galgani naturalmente risponderà con l'eleganza di sempre e si mostrerà anche propensa a prendere un caffè con lui ma poi rifiuterà. Per lei il primo pensiero adesso sembra essere Giorgio tanto che per lui ha addirittura abbellito il camerino portando tutto quello che ha comprato durante la sua vacanza natalizia in Egitto. Siamo sicuri che Tina Cipollari avrà a che dire anche su questo mentre Giorgio, intimidito, ringrazierà e inviterà la dama a ballare.

