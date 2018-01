IL SEGRETO / Anticipazioni 17 gennaio: Hernando confessa la verità a Camila? (puntata pomeridiana)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 17 gennaio: Camila è distrutta dopo avere scoperto il tradimento di Hernando con Lucia. Per questo pretende la verità dalla sua bocca...

17 gennaio 2018 Redazione

Il Segreto

Giungono buone notizie per i telespettatori de Il Segreto, che da diverse settimane avevano assistito alla sospensione della graditissima puntata serale. I bassi ascolti della fiction 'Sacrificio d'amore' e la conseguente decisione del Biscione di posticiparla con tutta probabilità a maggio (data ancora da confermare), hanno lasciato campo libero proprio alle vicende di Puente Viejo che torneranno a fare capolino oggi anche in prima serata. Insieme alla puntata delle ore 21:20 resterà confermata anche quella delle ore 16:20, durante la quale le sorti dei coniugi Dos Casas saranno più che mai in pericolo. Concentriamoci proprio sulle anticipazioni dell'appuntamento nel quale Camila si confronterà con Don Anselmo, raccontando quanto da lei scoperto: Hernando l'ha tradita con Lucia e ora lei non si sente in grado di pensare al futuro del loro matrimonio.

Il Segreto: Hernando confessa la verità a Camila?

Nella puntata odierna de Il Segreto, Camila aprirà il suo cuore a Don Anselmo esprimendo la sua disperazione per quanto scoperto su Lucia e Hernando. Il sacerdote potrà dare alla donna l'unico consiglio possibile ovvero non giungere a conclusioni troppo affrettate: farà bene a chiedere chiarimenti al marito e metterlo alle strette, inducendolo a confessare quanto accaduto con Lucia. Camila ascolterà tale consiglio e affronterà Hernando, informandolo di avere le prove di quanto accaduto tra lui e la loro ospite: e a quanto pare non ci sarà più tempo per le menzogne... Tempi duri anche per un'altra splendida coppia della telenovela spagnola: dopo avere scoperto che Mauricio ha accettato di sposare la donna che la Montenegro ha scelto per lui, Fè sarà furiosa e gli urlerà contro tutto il suo odio e la sua disperazione. Ma il capomastro ormai ha preso la sua decisione: per loro questa volta non sembrerà proprio esserci via d'uscita...

