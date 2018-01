IL SEGRETO / Eusebio riesce a liberare Puente Viejo dall'incubo Garrigues? (Anticipazioni 18 gennaio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 18 gennaio: Eusebio è deciso a porre fine alle angherie di Cristobal Garrigues, liberando Puente Viejo del suo peggior incubo.

17 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Le emozioni non sono mancate nella puntata de Il Segreto di ieri sera durante la quale Camila ha deciso di andarsene di casa in attesa di capire che decisione prendere sul suo matrimonio: la ferita riguardante il tradimento di Hernando con Lucia è ancora aperta e lei non se la sente di tornare a casa, preferendo farsi ospitare da Emilia alla locanda. Nell'episodio che Canale 5 trasmetterà questo pomeriggio assisteremo ad un tentativo di Dos Casas si parlare con la moglie per supplicare il suo perdono. Ma il suo arrivo alla locanda non darà i risultati sperati: la donna rifiuterà di incontrare il marito, dimostrando così di non volergli offrire una seconda possibilità, almeno per il momento. Beatriz sarà molto preoccupata per la sparizione della sua matrigna e si confiderà con Lucia. Sarà allora che la cubana le spiegherà i motivi del litigio tra i suoi genitori, dandole la sua versione dei fatti relativa al tradimento. Quale sarà la reazione della giovane Dos Casas?

Il Segreto: Eusebio porterà Cristobal via con sè?

Nell'episodio odierno de Il Segreto, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:20, si tornerà a parlare della preoccupazione di Donna Francisca e degli altri abitanti di Puente Viejo in merito all'arrivo di Eusebio Garrigues a Puente Viejo. Il timore sarà che l'uomo possa fare combutta con il figlio per raggiungere altri sporchi risultati ma le parole di Eusebio percorreranno una direzione ben diversa. Recandosi alla villa per discutere con la Montenegro, il padre di Cristobal chiederà dei chiarimenti riguardo quanto accaduto negli ultimi tempi in paese. Non solo, sarà lui stesso ad informarsi con Severo in merito ai crimini commessi ai suoi dall'intendente, motivo per cui verrà fatta una promessa: Cristobal d'ora in avanti non farà più del male a nessuno! Sarà lo stesso Eusebio a portarlo via da Puente Viejo e a fare in modo che il patrimonio di Severo torni nelle mani del suo proprietario.

