IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO/ Su Rete 4 il film con Clint Eastwood (oggi, 17 gennaio 2018)

Il film Il texano dagli occhi di ghiaccio va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 17 gennaio 2017, alle ore 23.15. Una pellicola western che è stata prodotta negli Stati Uniti nel 1976 da Robert Daley ed è stata diretta da Clint Eastwood. Il titolo originale del film è The Outlaw Josey Wales. Nel cast è prensente nel ruolo del protagonista lo stesso Clint Eastwood affiancato da Sondra Locke, Chief Dan George, John Vernon, Bill McKinney, Woodrow Parfrey, John Russell, Royal Dano, Will Sampson, Frank Schofield, William O'Connel, Paula Trueman, Sam Bottoms. In cima alla lista del cast stellare che compone questo film, troviamo Clint Eastwood, che in questo film come in molti altri è attore protagonista e regista, dimostrando un grande talento eclettico. Il successo di Eastwood è arrivato grazie ai film di Sergio Leone, in particolare Per un pugno di dollari (1964), Per qualche dollaro in più (1965), Il buono, il brutto, il cattivo (1966), ma lo ricordiamo anche per le interpretazioni in Fuga da Alkatraz (1963) e in Gran Torino (2008). Oltre al lavoro da attore e regista, Eastwood ha avuto anche numerose esperienze lavorative come produttore cinematografico, cantante, compositore e politico. Al suo fianco, la co-protagonista femminile è interpretata da Sondra Locke. L'attrice, è stata compagna di Clint Eastwood nella vita e in numerosi prodotti cinematografici, come L'urlo del silenzio (1968), L'uomo nel mirino (1977) Bronco Billy (1980), Fai come ti pare (1980) e Coraggio...fatti ammazzare (1983). Nel cast troviamo anche Chief Dan George (Il piccolo grande uomo nel 1970, Harry e Tonto nel 1974) e John Vernon (che ha affiancato Clint Eastwood anche in Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! nel 1971). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO, LA TRAMA DEL FILM

La vicenda narrata è quella del contadino del Missouri Josey Wales, che non ne vuole proprio sapere della guerra di Secessione e dei suoi disastri. Nonostante questa ritrosia a prenderne parte o a sostenere una parte o l'altra, una parte dell'esercito nordista fa irruzione nella sua fattoria, distruggendola e uccidendo la sua famiglia. Dopo essersi unito all'esercito sudista ed essere poi stato sconfitto, rifiuta di arrendersi al nemico e si trasforma in un noto fuorilegge, con grande talento per le pistole e la voglia costante di non piegarsi all'avversario. Josie Wales, in fuga dagli unionisti, viaggerà inizialmente assieme a un ex giovane commilitone e poi con due indiani, Lone Watie e una giovane donna. Molte sono le avventure vissute dai tre compagni ribelli, contro i soldati dell'esercito nordista, tutte svolte a colpi di pistola come nei più noti film spaghetti-western.

