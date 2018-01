Il Segreto/ Anticipazioni puntata serale 17 gennaio: la sofferta decisione di Camila

Anticipazioni Il Segreto puntata serale 17 gennaio: Hernando confessa il tradimento e Camila decide di mettere fine al suo matrimonio, a Puente Vejo arriva Eusebio.

17 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Il Segreto

Dopo una lunga pausa, oggi, mercoledì 17 gennaio, Il Segreto torna in onda in prima serata. Alle 21.20 su canale 5 andrà in onda una puntata lunga della famosa soap opera spagnola che, in questi anni, ha regalato grandi soddisfazioni a Mediaset. Dopo la decisione di sospendere la messa in onda della fiction “Sacrificio d’amore” posticipando le nuove puntate a maggio, i vertici Mediaset hanno deciso di puntare su un prodotto che, in questi anni, è stato capace di portare a casa grandi ascolti incollando davanti ai teleschermi, durante la puntata serale, una media di 3,5 milioni di telespettatori. I fans degli abitanti di Puente Vejo potranno così godersi una puntata ricca di emozioni e di colpi di scena.

IL SEGRETO: LA DRASTICA DECISIONE DI CAMILA

Il matrimonio di Camila e Hernando è sempre più in crisi. Lucia, dopo aver tentato il suicidio, continua a vivere con i Dos Casas creando sempre malumori tra il padre di Beatriz e la sua seconda moglie. Lucia, nonostante Hernando abbia ribadito più volte di non voler avere una storia con lei, continua a corteggiarlo sperando di prendere il posto di Camila. Quest’ultima, dopo aver scoperto il tradimento di Fe, cerca di farsi raccontare la verità da Hernando. Messo alle strette, il padre di Beatriz ammette il tradimento con Lucia. Sconvolta, Camila decide di porre fine al suo matrimonio. Per sfuggire da Hernando ed evitare il confronto con lui, Camila si nasconde nella locanda di Emilia. Hernando, disperato, la cerca ovunque per cercare di darle una spiegazione. A trovare Camila, però, è Nicolas a cui confessa di non voler assolutamente incontrare Hernando anche se ammette di non aver ancora deciso cosa fare del suo matrimonio.

ANTICIPAZIONI: L’ARRIVO DI EUSEBIO

Severo, Carmelo e Donna Francisca cercano di scoprire le intenzioni dei Garrigues. Tutti i tentativi di convincere Cristobal a lasciare Puente Vejo sono falliti e l’arrivo di Eusebio spaventa i tre. Il padre di Cristobal si presenta direttamente alla villa della Montenegro. Don Eusebio vuole scoprire cosa ha combinato il figlio e chiede a Donna Francisca e a Don Berengario informazioni circa le malefatte commesse dal figlio. Severo, Carmelo e Francisca decidono così di aspettare e verificare cosa accade con l’arrivo di Eusebio rimandando la decisione di presentare la denuncia contro Cristobal. Carmelo, nel frattempo, timoroso di una ritorsione di Garrigues contro Adela, per proteggerla, decide di trasferirsi da lei e Adela accetta la proposta. Nel frattempo, Fe e Mauricio tornano a discutere per la decisione del capomastro di sposarsi su insistenza della Montenegro.

