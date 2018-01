Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e cast: naufraghi oggi in partenza, ecco i loro buoni propositi

17 gennaio 2018 Anna Montesano

Isola dei Famosi 2018

È arrivato il giorno della partenza per i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018. L'avventura sta finalmente per iniziare: a partire da oggi i naufraghi inizieranno a familiarizzare con gli aspri quanto belli paesaggi dell'Honduras, tra acque cristalline e spiagge bianche. Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in onda lunedì 22 gennaio su Canale 5 e a coordinare tutto dall'Isola sarà Stefano De Martino. La conduttrice ha però svelato che sarà un'edizione "ricca di mistero" che vedrà quindi molte novità nel corso delle puntate. Pronti sono anche i concorrenti: ognuno parte per l'Isola dei Famosi con una motivazione ben precisa, svelata nel corso dell'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni prima di partire.

I NAUFRAGHI: ECCO PERCHÈ HANNO ACCETTATO QUESTA AVVENTURA

Non è la prima volta all'Isola dei Famosi per Giucas Casella: il noto illusionista, dopo essersi ritirato dal reality nel 2008, è alla ricerca della rivincita e spera di trovarla in questa edizione. Alessia Mancini si è detta invece sicura che accettare sia stata la decisione giusta in questo momento della sua vita. Cecilia Capriotti, così come Rosa Perrotta, considerano questa come la loro "grande occasione"; è per questo che si dicono prontissime a mettersi alla prova anche nelle fasi più dure. Francesca Cipriani partecipa invece per dimostrare di non essere solo una ragazza che bada all’estetica, anzi, si dice pronta ad arricchirsi spiritualmente. Gaspare (del noto duo con Zuzzurro) ha accettato per diventare la voce critica dei telespettatori mentre Eva Henger, sulla scia della figlia Mercedesz, è convinta che si tratti di un’esperienza unica.

JONHATAN E MONTE ALLA RICERCA DI SE STESSI

Dopo la squalifica al Grande Fratello, Filippo Nardi si rimette in gioco e spera che l’Isola possa essere per lui un nuovo trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo. Tra le più giovani c'è la bella Chiara Nasti che partecipa all'Isola dei Famosi perchè vuole mettere alla prova le sue capacità. Situazione diversa per Amaurys Perez che confessa di aver accettato perché ama le sfide. Risate assicurate con Jonhatan che prende parte al reality per vivere un’avventura alla Robinson Crusoe, seppur con il timore di esplorare il suo io. Paola Di Benedetto è pronta a superare i suoi limiti mentre Francesco Monte desidera conoscere meglio sé stesso e mettersi alla prova. Craig Warwick ha voglia di ritrovare se stesso e la sua forza dopo un periodo davvero difficile. Bianca Atzei partecipa per ritrovare se stessa e concentrarsi sulla sua vita mentre Marco Ferri e Nadia Rinaldi hanno accettato in quanto molto affascinati da questo tipo di esperienza.

